Vado Ligure, scontro auto-moto: un ferito trasportato in ospedale

Vado Ligure. Incidente stradale, una manciata di minuti prima di mezzogiorno, a Vado Ligure. Il sinistro si è verificato in via Galileo Ferraris e ha visto coinvolte un’auto ed una moto.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, ma quel che è certo è che in seguito all’impatto il motociclista, un 62enne, è stato sbalzato dalla sella.

Cadendo rovinosamente sull’asfalto ha riportato diverse feriti e traumi, per fortuna giudicati no gravi. Soccorso dai militi della croce bianca di Spotorno e dal personale 118, è stato poi trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.