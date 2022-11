Vado Ligure, il sindaco Giuliano in visita alla Capitaneria di Porto di Savona

Vado Ligure. Nella mattinata odierna il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano ha visitato la sede della Guardia Costiera savonese.

Durante il corso della visita, lo staff della Capitaneria, comandata dal Capitano di Vascello Giulio Piroddi, ha illustrato le funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nell’ambito della giurisdizione territoriale e delle acque del compartimento marittimo savonese, la peculiarità degli scali commerciali, turistici e di pesca di tutta la fascia costiera, il soccorso marittimo nonché del fondamentale ausilio alla navigazione del Vessel Traffic Service, gestito dal Comando di Savona.

Sono state, inoltre affrontate le tematiche attuali della realtà portuale vadese e della fascia costiera. Tra i tanti argomenti trattati ampio spazio è stato dedicato alla tutela ambientale, alla sicurezza della navigazione e portuale e agli sviluppi futuri del porto.

Per il Comandante Piroddi “la visita della Sindaca Giuliano è stata una utilissima occasione per discutere insieme della situazione corrente e dello sviluppo del porto di Vado Ligure e di Savona. Una realtà che registra un forte incremento dei traffici, come dimostrano i dati dell’ultimo semestre, per cui è doveroso pensare insieme, come Istituzioni, le migliori strategie per assecondarne la crescita”.

Il sindaco, al termine della visita, ha voluto rivolgere al Comandante Piroddi e al suo staff un sentito ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso dal personale tutto del Compartimento Marittimo nell’espletamento dei compiti istituzionali.

“Se le scelte di pianificazione del Comune di Vado Ligure, in termini di sviluppo portuale, sono state lungimiranti, l’azione quotidiana della Guardia Costiera è elemento fondamentale per il raggiungimento dei massimi obiettivi di performance dell’infrastruttura stessa. Competenze che unite alle volontà territoriali permettono al Porto di Vado Ligure di qualificarsi oggi come uno dei porti più moderni ed efficaci d’Europa” il commento soddisfatto e riconoscente del sindaco Giuliano.