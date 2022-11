Urbe, in fiamme il tetto di un’abitazione: ferito un vigile del fuoco

Urbe. Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio in via Marasca ad Urbe, dove ha preso fuoco il tetto di una palazzina, completamento distrutto dalle fiamme.

L’incendio è stato spento, sono in corso in questo momento le operazioni di bonifica da parte delle due squadre presenti sul posto che stanno lavorando anche per proteggere l’abitazione dalle precipitazioni di queste ore che, secondo le previsioni, si intensificheranno nel corso della notte.

A lanciare l’allarme, intorno alle 16:30, la stessa proprietaria di casa. Subito è accorso un vigile del fuoco fuori servizio che abita nella zona ed è rimasto ferito ad un braccio.

Una volta terminata la bonifica, si procederà anche con tutti gli accertamenti del caso. La prima ipotesi è che il rogo sia partito dalla canna fumaria.