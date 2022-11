Urbe, ancora chiusa la Provinciale 31: si attende il sopralluogo dei tecnici

Urbe. Rimane ancora chiusa la strada provinciale 31 tra la frazione di Pimpaludo (Sassello) ed Urbe. Ieri sera (3 novembre) la caduta di alcuni massi sul manto stradale che hanno costretto ad interdire il traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della Provincia di Savona. La decisione è stata presa a seguito di un sopralluogo lungo il tratto interessato dalla caduta dei massi.

Ancora nessuna notizia certa riguardo alle tempistiche, in giornata verranno effettuate le verifiche necessarie da parte dei tecnici per capire quanto tempo ci vorrà per mettere in sicurezza la zona e quindi riaprire la strada.

L’episodio si è verificato nel corso dell’allerta gialla diramata da Arpal su tutta la regione, allerta che è durata dalle 15 di ieri sino alle ore 2 di questa notte. Il maltempo ha causato disagi anche in autostrada, in serata infatti si sono verificati alcuni allagamenti sulla carreggiata della A10 tra Genova e Savona. Ad essere più colpita il genovesato dove il forte temporale ha causato la caduta di alberi, cedimenti strutturali di muri e criticità alla viabilità.