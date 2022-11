“Un uomo ha molestato la mia bimba di 7 anni”: la denuncia di una mamma savonese, indagini in corso

Savona. Avrebbe molestato una bimba di 7 anni e, dopo essere stato scoperto dalla madre della piccola, si sarebbe dato alla fuga precipitosa.

È questo il racconto, tramutato in denuncia, di una mamma savonese. Il brutto episodio si sarebbe verificato ieri pomeriggio, in un comune del ponente savonese. E sono tutt’ora in corso indagini ed approfondimenti ad opera dei militari.

Stando a quanto riferito, l’uomo, dopo aver accompagnato la madre della bimba a fare la spesa, si sarebbe trovato in macchina da solo con la piccola e lì avrebbe tentato un approccio sessuale. Per fortuna, però, la madre sarebbe uscita in tempo dal supermercato. L’uomo, scoperto, si sarebbe quindi dato alla fuga, che però è durata molto poco.

Ed un uomo sarebbe già stato identificato dai militari, ma sui dettagli della vicenda vige ancora il massimo riserbo mentre proseguono le indagini. Nel frattempo, la bimba è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso.