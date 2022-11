Un corsa per fermare i femminicidi, il primo mercatino di Natale, teatro arte e tanto altro questo weekend nel savonese

Savonese. Corse per fermare la violenza sulle donne, i mercatini di Natale, il teatro, l’arte e la cultura in generale. Sono tante, per la gioia di grandi e piccini, le attività organizzate questo fine settimana. Scopriamole insieme.

A PIETRA E BORGIO LA CORSA PER FERMARE I FEMMINICIDI: APPUNTAMENTO CON “WE RUN FOR WOMEN”

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne ormai prossima, questa domenica si terrà la prima edizione di “We Run for Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e organizzata dalla Questura di Savona.

La manifestazione si svolgerà a Pietra Ligure e a Borgio Verezzi e vedrà gli atleti agonisti e non impegnati per 10 km. Per i meno esperti ci sarà invece una marcia di 3 km aperta a tutti. L’evento fa parte di una due giorni dedicata alla violenza contro le donne, nel corso della quale sarà presentata l’edizione 2022 dell’opuscolo “Questo non è Amore”, campagna permanente finalizzata a diffondere la cultura del rispetto e della prevenzione contro il fenomeno, a testimonianza dell’attenzione costante della Polizia di Stato sul tema.

AL TEATRO CHIABRERA L’OPERA GIOCOSA PRESENTA “LE CONVENIENZE E INCONVENIENZE TEATRALI”

Domenica appuntamento al teatro Chiabrera di Savona con l’Opera Giocosa. Divismi, pasticci, incomprensioni e scambi di ruolo; il tutto nella cornice austera e al contempo divertente della lirica. Sono questi gli ingredienti principali de ‘Le convenienze e inconvenienze teatrali’ di Gaetano Donizetti, la farsa in due atti con cui l’Opera Giocosa di Savona chiuderà la stagione autunnale al teatro Chiabrera di Savona.

Dopo il grandissimo successo ottenuto con Tosca, resa ancora più eccelsa dalla regia di Renata Scotto, viene proposta una delle opere meno rappresentate del genio bergamasco ma, non per questo, di minore impatto. Più informazioni qui.

A TOVO SAN GIACOMO SI PARTE CON I MERCATINI DI NATALE

Non si perde tempo, a Tovo San Giacomo si pensa al Natale questo fine settimana. Dopo due anni di assenza a causa del Covid, sabato e domenica torna il Mercatino di Natale che apre la stagione dei mercatini nella provincia di Savona. Qui, ad accogliere il pubblico idee per un regalo simpatico e artigianale per il prossimo Natale, ma anche caldarroste e i “fugassin du Tu” cucinati al momento. Il tutto al coperto e al caldo, all’interno della Tensostruttura Polivalente in via Accame.

AD ALBISSOLA MARINA LA MOSTRA “UN SALINO PER NATALE”

Il Natale è protagonista anche nella Galleria Signori Arte di Albissola Marina. Da questo fine settimana e fino al 24 dicembre sarà visibile la mostra “Un Salino per Natale”. Saranno esposte e messe in vendita oltre cinquanta opere pensando a un evento pieno di colore, calore ed allegria che strizzi l’occhio allo spirito natalizio. Saranno presentati personaggi modellati a tutto tondo, piatti, vasi e opere dipinte. Più informazioni qui.

“ALBENGA PASSATO E PRESENTE”, IL PRIMO INCONTRO PER CONOSCERE MEGLIO LA CITTA’ DELLE TORRI

Sabato appuntamento con la cultura ad Albenga. La Fondazione Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga e con la collaborazione del professor Mario Moscardini, organizza la rassegna “Albenga Passato e Presente”, una serie di conferenze, presentazioni di libri o tesi di laurea sulla storia e le attività socio-economiche che hanno caratterizzato e caratterizzano la città di Albenga. Il primo evento sarà intitolato “Le famiglie ‘storiche’ dei pescatori di Albenga” e si terrà il 19 novembre.

ALLE OFFICINE SOLIMANO UNO SPETTACOLO PER RIFLETTERE SULLE MESTRUAZIONI

Sabato non mancherà un altro evento teatrale. Alle Officine Solimano di Savona andrà in scena “Corpi impuri, fenomenologia delle mestruazioni”, di e con Marinella Manicardi, commissionato da Festivalfilosofia, in collaborazione con Centro documentazione donna Modena. Si parlerà di come il sangue mestruale viene visto nel corso della storia. Lo spettacolo è adatto a tutti. Alle ore 17, inoltre, Marinella Manicardi presenterà il suo libro “Corpi impuri. Il tabù delle mestruazioni” presso La Feltrinelli Point di Savona.

A VILLANOVA D’ALBENGA SI PARLA DI LIBRI, DANIELE LA CORTE PRESENTA “IL BOIA E LA CONTESSA”

A Villanova d’Albenga spazio ai libri. Sabato il giornalista e scrittore Daniele La Corte presenta il suo ultimo volume dal titolo “Il Boia e la Contessa”, che vedrà la sua “prima” presso il Salone dei Fiori. L’opera, pubblicata da Fusta Editore, ha come elemento centrale proprio Villanova d’Albenga, perché la storia raccontata vede il territorio coinvolto alla luce delle nefandezze commesse dai protagonisti. Oltre all’autore sarà presente il professore Pierpaolo Rivello, già procuratore capo della Repubblica militare di Torino e poi procuratore generale a Roma.

Albenga, Alassio e buona parte del ponente ligure, con il basso Piemonte e Torino sono teatro del romanzo storico dal quale emergono personaggi e fatti reali che vedono protagonista la figlia di uno dei primi costruttori d’auto italiani, quel Giovanni Ceirano che, insieme ai suoi fratelli partì dalla “Granda” per conquistare Torino.

AL PARCO ASINOLLA TANTO DIVERTIMENTO CON GLI ANIMALI NELLA NATURA

Concludiamo con due giornate all’insegna del divertimento e del relax con gli animali. Sabato e domenica in programma tanti eventi all’interno del parco natura Asinolla. Sulle alture di Pietra Ligure sono assicurate attività per grandi e piccini che si svolgeranno all’aria aperta e a contatto con la natura. Qui tutti gli eventi previsti.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.