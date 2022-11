Turismo Verde Liguria, Federica Crotti confermata presidente: “Nuove tariffe Tari e servizi per l’entroterra”

Liguria. “Sicuramente il mio primo mandato è stato caratterizzato dal Covid e dalla pandemia, con le sue pesanti conseguenze per gli agriturismi liguri e savonesi”. Parole di Federica Crotti, riconfermata alla guida di Turismo Verde Liguria, l’associazione di CIA Liguria che oggi ha rinnovato i suoi organi, con il via ad un altro mandato della presidente regionale.

“Riuscire a traghettare il settore agrituristico non è stato certo semplice, tra i vari decreti e misure per il settore, fino alla loro riapertura una volta superata la fase emergenziale” ha detto.

Ora, se da un lato pesano i costi energetici e quindi gestionali per le aziende, è altrettanto vero che l’agriturismo sta conquistando sempre di più fette di mercato turistico nelle scelte di destinazione, sia a livello nazionale quanto sul gradito e numeroso ritorno degli stranieri, senza contare le possibilità di allungare la stagione grazie all’outdoor.

“Le nostre strutture sono state protagoniste dell’offerta turistica, definite in molti casi vero fiore all’occhiello… Questo grazie agli operatori che hanno saputo rinnovarsi e credere nell’appeal legato all’entroterra, fatto di natura, relax, sport e specialità enogastronomiche legate alle produzioni locali e del territorio, sviluppando iniziative ed eventi di vara “experience” per gli ospiti”.

Tra le criticità in sospeso quella sulla Tari, la tassa sui rifiuti, che per gli agriturismi presenta ancora iniquità che chiedono soluzione: “Auspichiamo una rimodulazione delle percentuali dovute ai Comuni” ha evidenziato la presidente di Turismo Verde Liguria, con riferimento all’applicazione concreta della sentenza del Consiglio di Stato che aveva stabilito come “l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera, a causa della differenza obiettiva per cui l’attività agrituristica rientra nell’attività agricola, mentre quella alberghiera nell’attività commerciale”.

La presidente auspica “una revisione dei Regolamenti comunali per uniformarsi alla sentenza e prevedere, quindi, una specifica tariffa riservata all’attività agrituristica, da collocare nell’alveo della più generale perimetro delle attività agricole”.

E ancora: “Inoltre, a Regione e Governo chiedono un cambio di passo sul fronte dei servizi e delle infrastrutturazioni per le aree dell’entroterra, penso al tema della digitalizzazione: in alcune realtà non arriva la connessione internet, ormai indispensabile per le strutture e per gli stessi ospiti”.

“Se ci chiedono di preservare le zone rurali e montane è chiaro che servono interventi e azioni concreti che possano incentivare e sostenere questo percorso”.

Infine, come evidenziato dalle altre filiere agricole, l’emergenza cinghiali ancora irrisolta: “I danni causati dagli ungulati e dalla fauna selvatica alle produzioni degli agriturismi ha un doppio effetto negativo, legato al danneggiamento in quanto tale ma anche al fatto che le strutture forniscono un servizio di ristorazione che deve mantenere quote di prodotti locali e se questi vengono a mancare viene a mancare l’offerta chiave del comparto medesimo” conclude.