Turismo, in Liguria tutto esaurito nel ponte di Ognissanti: affluenza più alta dello scorso anno

Liguria. Bilancio molto positivo da parte delle strutture alberghiere della Liguria per il ponte di Ognissanti. Lo rivela l’indagine realizzata dall’Osservatorio Turistico Regionale con le strutture più rappresentative dei diversi territori, individuate dalle Camere di Commercio.

Contattati per la rilevazione, gli albergatori si sono dichiarati molto soddisfatti delle prenotazioni ottenute durante il ponte festivo, in particolare nell’area metropolitana genovese, nel Tigullio e nell’imperiese. Alla domanda sui tassi di occupazione della propria struttura, i titolari hanno risposto indicando percentuali vicine o pari al 100%. Gli ospiti sono stati in grande maggioranza italiani, soprattutto nel genovese e nel Tigullio. Alla domanda relativa ad una valutazione dell’affluenza rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, tutti gli albergatori hanno risposto ‘meglio’ o ‘molto meglio’.

“I dati consolidati arriveranno nelle prossime settimane – osserva il presidente della Regione e assessore al Turismo Giovanni Toti – ma questa rilevazione conferma le previsioni con un ponte di Ognissanti straordinariamente positivo per gli operatori del settore, che voglio ringraziare per lo sforzo e l’impegno che stanno dimostrando, nonostante le difficoltà. Grazie anche al meteo che ci ha certamente favorito, con temperature primaverili, non solo Genova è stata presa d’assalto ma anche le nostre mete balneari e nell’entroterra hanno fatto il pienone soprattutto di italiani, che hanno affollato anche le spiagge per gli ultimi bagni della stagione”.