Turismo, due incontri pubblici del Gal Valli Savonesi sul bando da oltre 900mila euro

Savona. Nonostante prima la pandemia e ora gli effetti economici internazionali, il savonese punta con decisione sullo sviluppo del settore outdoor e del turismo verde. Gli ultimi dati dimostrano l’ascesa sui mercati di una tipologia di vacanza legate alle “experience” sul territorio: sport, natura, borghi, paesaggio e specialità enogastronomiche locali.

Ecco perché il GAL Valli Savonesi ha voluto approvare un ultimo bando riservato alle imprese turistiche dell’entroterra per la “creazione/adeguamento di strutture ricettive ed aree attrezzate multifunzionali al servizio e all’accoglienza del turismo outdoor”.

La dotazione finanziaria ammonta ad oltre 900mila euro, per gli investimenti delle imprese turistiche nella percentuale del 50%. Il bando apre lunedì 14 novembre e sarà possibile presentare le domande sino al 15 febbraio 2023.

Al fine di promuovere al meglio le opportunità del nuovo bando il GAL Valli Savonesi ha organizzato due incontri pubblici per spiegare nel dettaglio la procedura ai potenziali beneficiari: lunedì 21 novembre, alle ore 17.00, presso la Sala riunioni del Cersaa di Albenga e giovedì 24 novembre a Cairo Montenotte, alle ore 17.30, nella sala consigliare del Comune.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile sarà possibile collegarsi a distanza ai seguenti link: per Albenga https://meet.google.com/bnw-hoqawhr; mentre per Cairo https://meet.google.com/kri-tqxp-hxy.

“Altre importanti risorse per il rilancio turistico e del nostro entroterra, con particolare attenzione all’incoming del turismo verde e dell’outdoor, rafforzando l’offerta con maggiori servizi di fruizione del territoio e soggiorno nelle nostre strutture ricettive” ha rimarcato il presidente del GAL Valli Savonesi Osvaldo Geddo, dopo la presentazione del bando approvato dal Consiglio direttivo.