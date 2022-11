Trasporti, il vice ministro Rixi: “Soluzioni e deroghe in Finanziaria per le imprese”

Liguria. “Il Covid ha causato seri problemi alle aziende di trasporto pubblico locale. Siamo consci del fatto che l’ultimo governo ha lasciato inevase le domande di contributi indirizzate alle Regioni e, di conseguenza, a Comuni e aziende. Per noi e’ fondamentale trovare una soluzione in questa Finanziaria per dare prospettive alle imprese, con uno sviluppo sostenibile puntellato dal consolidamento degli investimenti sul trasporto pubblico di massa”.

Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel corso del suo intervento al forum di Asstra Sicilia.

Il riferimento è al rinnovo del parco mezzi delle aziende di trasporto pubblico locale, che nel savonese vede impegnata TPL Linea con la programmazione in atto sui nuovi autobus a disposizione dell’utenza e dei viaggiatori.

“Fughe in avanti senza conoscere le necessità del comparto rischiano di compromettere l’intero sistema industriale e dei trasporti” ha aggiunto ancora Rixi, analizzando le difficoltà del comparto ancora reduce dalla pandemia e ora costretta a sostenere l’impennata dei costi energetici e dei carburanti.

Le sfide del Tpl riguardano le riforme del settore e la stessa transizione energetica, con lo sguardo rivolto alla mobilità sostenibile e all’introduzione dei bus elettrici. “Per questo è necessario tutelare le imprese locali e stiamo valutando una deroga su alcuni termini ai veicoli diesel, soprattutto Euro2 ed Euro3, al fine di consentire alle aziende il rinnovo del parco mezzi in modo piu’ adeguato” ha concluso il vice ministro.