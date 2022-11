Tragedia in A10: migrante muore travolto da un camion al casello

A10. Dramma in A10, dove questa mattina un camion ha travolto un migrante di origine africana: l’impatto è stato fatale, l’uomo è deceduto sul colpo.

La tragedia si è verificato intorno alle 5 e mezza, all’altezza della barriera autostradale di Ventimiglia. Stando a quanto ricostruito, lo straniero si trovava sulla carreggiata, quando un mezzo pesante lo ha investito e trascinato per alcune decine di metri prima di fermarsi al casello.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con una ambulanza, ma per l’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, non c’è stato nulla da fare.

A far luce sul tragico accaduto sarà la polizia stradale che ricostruirà la dinamica dell’incidente anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.