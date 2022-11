Traforo Monte Bianco, ipotesi chiusure per 18 anni: “Colpo durissimo per l’economia della Liguria”

Liguria. Chiusura per lavori del traforo del monte Bianco per tre mesi all’anno per i prossimi 18 anni. È lo scenario ipotetico descritto a Genova da Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria intervenuto all’assemblea pubblica a Palazzo Ducale, in base a notizie emerse negli scorsi giorni dagli industriali della Valle d’Aosta. Una prospettiva inquietante per il porto di Genova, che periodicamente si troverebbe privato di uno dei principali collegamenti verso Nord per le merci che viaggiano su gomma.

“Se così fosse sarebbe un colpo durissimo non solo per l’economia della Valle d’Aosta ma anche per il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, tutto il Nord Ovest. Pensate al danno per il porto di Genova – commenta Bonomi -. Qualche riflessione dobbiamo farla. È importante mettere subito in cantiere la realizzazione della seconda canna, non possiamo più permetterci di rimandare questo tema”.

A confermare la preoccupazione è Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale: “Non dico che sarebbe esiziale per noi, ma condivido assolutamente l’allarme di Bonomi. Noi abbiamo il Frejus, stiamo aspettando la Torino-Lione ferroviaria, poi abbiamo il Monte Bianco e il Gottardo. Queste sono le tre grandi arterie per andare oltralpe. In prospettiva avremo il Brennero potenziato dal punto di vista ferroviario. Se uno di questi per tre mesi chiude da qui ai prossimi 18 anni ha totalmente ragione il presidente Bonomi a dire che bisogna trovare uno strumento compensativo: la seconda canna o una diversa organizzazione dei lavori”.

Tuttavia, incalza Bonomi, “chi si oppone di più” alla realizzazione della seconda canna “è la Francia. Allora qualche dubbio ci viene su una competizione asimmetrica, e qualche dubbio viene sul fatto che ci stiamo distraendo sulla logistica e sulla politica industriale di questo Paese per la logistica. È impensabile che Milano, Torino e Genova si sviluppino se non hanno la logistica”.

Ma quanto peserebbe questa chiusura in termini numerici sui traffici del porto di Genova? “La stima la dobbiamo ancora fare – risponde Signorini – però fa parte di un tema sempre più evidente, quello dei collegamenti col Nord. È come un sistema cardiocircolatorio riferito alle merci. Tutti noi sappiamo quanto è importante mantenerlo in uno stato manutentivo adeguato, la stessa cosa è per le merci. Forse oggi c’è una consapevolezza maggiore. Quando c’è stato l’incidente ferroviario di Rastatt la logistica europea è collassata in 10 minuti. È ovvio che questo tipo di incidenti li dobbiamo mettere in preventivo e cercare di evitarli”.