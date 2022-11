TPL Linea, a Carcare la premiazione del concorso grafico per il servizio scuolabus

Carcare. TPL Linea ha preso parte alla cerimonia conclusiva sul concorso grafico per le scuole primarie dedicato alla creazione del nuovo logo del servizio scuolabus: la classe V B dell’istituto “Rodari” di Carcare si è aggiudicata il primo posto, con i “mezzi gialli” dell’azienda di trasporto savonese allestititi già da quest’anno scolastico con il disegno ideato dai giovani studenti.

Sono stati i vertici di TPL Linea, la presidente Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso a consegnare alla classe V della scuola carcarese il premio, 550 euro in materiale didattico.

L’iniziativa si è concretizzata con un’altra collaborazione operativa, grazie alla presidente della commissione giudicatrice del concorso, la prof.ssa Marta Delfino dell’Istituto Leon Pancaldo di Savona – indirizzo Grafica e Comunicazione, in quanto sono stati due suoi studenti, Anna Piccinino e Gabriele Bochicchio, della classe 4D, a realizzare il vettoriale del logo tratto dal disegno vincitore.

La premiazione si è svolta nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del concerto musicale organizzato in occasione dell’evento, che ha visto protagonisti gli alunni della 3° C.

“E’ stata davvero una bella conclusione dell’iniziativa voluta da TPL Linea per coinvolgere i giovani alunni nella creazione di un marchio aziendale rivolto al nostro scuolabus che vede un progressivo ampliamento dei comuni interessati dal nostro servizio nel savonese” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“C’è stata una grande partecipazione al nostro concorso grafico e siamo felici della riuscita dell’iniziativa, apprezzata dai docenti e dai giovani studenti”.

“Ringraziamo tutti per la preziosa e fondamentale collaborazione a questo progetto, che ha rafforzato ulteriormente il rapporto tra l’azienda di trasporto savonese e il mondo scolastico e nello specifico i giovani alunni, molti dei quali utilizzano ogni giorno il nostro parco mezzi per andare a scuola e rientrare a casa”.

“Un grazie all’istituto comprensivo di Carcare per l’invito al concerto finale e per la cerimonia di premiazione alla classe vincitrice” concludono i vertici di TPL Linea.