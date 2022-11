Liguria. Incontro questo pomeriggio tra l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori e i rappresentanti regionali di Ugl per fare il punto sull’attuale situazione del Tpl in Liguria.

“Come già affermato nei giorni scorsi anche dal presidente Toti ho comunicato ai rappresentanti del sindacato che le aziende liguri di Tpl non ci segnalano problemi imminenti di liquidità – ha dichiarato Sartori – Ovviamente non si possono sottovalutare le preoccupazioni che l’Ugl ha manifestato per il prossimo futuro se non arriveranno adeguati finanziamenti per dare stabilità al sistema e per affrontare i maggiori costi causati dal rincaro dei carburanti e dagli strascichi derivati dai minori ricavi dovuti al Covid”.

“Regione Liguria assicura che, come avvenuto in questi mesi passati, sarà immediato il trasferimento delle risorse non appena si conoscerà lo stanziamento previsto nella legge di Stabilità, e saranno resi disponibili”, ha sottolineato l’assessore.

“Siamo tutti consapevoli delle necessità del comparto, infatti l’esigenza di risorse ulteriori per il Tpl è uno dei due punti principali di richieste dalle Regioni al nuovo Governo”, ha concluso Sartori.

Per quanto riguarda il savonese, la questione delle risorse per il settore era stata sollevata dalla presidente di TPL Linea Simona Sacone, con riferimento alle ultime tranche di ristori e degli stanziamenti indicati con lo stesso Fondo dei Trasporti.