Tovo San Giacomo in lutto: è scomparso l’ex sindaco Giovanni Lino Folco

Tovo San Giacomo. Lutto a Tovo San Giacomo per la scomparsa di Giovanni Lino Folco, da tutti conosciuto come “il geometra”. Ex sindaco proprio del piccolo comune del savonese, è scomparso all’età di 92 anni, lasciando la moglie Cesarina e il figlio Federico Pietro.

A ricordarlo, tra gli altri, con un lungo post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Tovo Alessandro Oddo, che qui riportiamo integralmente.

“Mi stringo alla famiglia in questo momento doloroso. Lino era un amico e una persona che stimavo moltissimo. Oltre ad essere stato un professionista competente e che negli anni aveva forgiato tantissimi geometri oggi altrettanto stimati professionisti, Lino Folco era stato giudice conciliatore e nel 1966 anche sindaco di Tovo San Giacomo”, si legge.

“Nonostante fosse in pensione da tanto tempo, la sua competenza e conoscenza erano tali che tanti si rivolgevano ancora a lui per chiedere qualche consiglio tecnico o delucidazione sulla normativa. Oggi ricordo le nostre telefonate, l’ultima direi lo scorso settembre, nelle quali, oltre a chiedergli consigli e porgli domande su alcune vicende passate, sovente ci scambiavamo impressioni e commenti sulle questioni locali”.

“Ricordo ora il suo recente disappunto per il delicato stato di salute che gli impediva di poter salire quando volesse nella sua amata Bardino Vecchio e potersi incontrare con gli amici e conoscenti, ma allo stesso traspariva la sua vena ironica: ‘caro sindaco non vuol dire però che io non sia aggiornato: la mia rete di relazioni mi tiene informato quasi quotidianamente di quello che succede in paese’”, prosegue il sindaco.

“Lino Folco era un uomo elegante, sempre inappuntabile (come nella sera della consegna del Giacomino d’oro nel 2013 con una giacca bianca che ben pochi potrebbero permettersi) e forbito, con una dialettica ed eloquenza quasi uniche che lo avevano fatto diventare naturalmente in una sorta di cerimoniere “ufficiale” nelle occasioni importanti del territorio: fosse stato l’arrivo del nuovo parroco o un incontro con la presenza di autorità o la festa di San Carlo, “il geometra” era presente a portare il saluto della comunità all’ospite del momento”.

“Lino Folco amava profondamente il suo paese e questo amore traspariva anche nei suoi numerosi scritti, frutto di studi approfonditi, molti dei quali dedicati proprio al territorio e in special modo a Bardino Vecchio, a cui è rimasto sempre stato legato. Rimasi quindi sorpreso nel 2015 quando mi chiese di scrivergli la prefazione per la sua ultima opera ‘Il paese di Bardino. Oggi Bardino Vecchio’ di cui conservo una copia con la sua dedica”.

“Come conservo gelosamente le numerose lettere che mi inviava nelle quali condivideva i suoi pensieri sugli svariati argomenti relativi al paese: memorie importanti e utili, non solo per me, ma per tutti in quanto visioni puntuali e precise delle problematiche del territorio. Era sempre prodigo di consigli per tutti, posti sempre in maniera garbata, e sempre dotati di arguzia e competenza, fossero stati su chi chiamare per primo per fare un discorso o su un progetto di prossima attuazione. Sono convinto che il geometra Lino Folco mancherà a molti, come uomo, come professionista, come storico, come amico”, conclude.

Il rosario si terrà martedì 29 novembre, alle 19, nell’Oratorio di San Carlo di Bardino Vecchio, mentre il funerale sarà celebrato mercoledì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni sempre a Bardino Vecchio.