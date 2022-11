Torna al successo l’Albenga Volley, Chiara Castino: “La sconfitta di settimana scorsa ci ha fatto crescere”

Albenga. “La sconfitta di settimana scorsa in casa del Celle ci ha ricordato quanto sia importante mantenere sempre alto il livello di concentrazione. Nella partita di questo weekend siamo entrante in campo con la giusta determinazione, riuscendo ad imporre il nostro gioco fino alla fine, riconquistando la testa della classifica”.

A dichiararlo è Chiara Castino, centrale classe 2003 dell’Albenga Volley, che commenta con soddisfazione il successo tra le mura amiche con le genovesi del Normac VGP, arrivato dopo una prova di spessore.

“Siamo consapevoli delle nostre capacità – dice – e lavoriamo duramente durante la settimana per crescere sempre di più. Questa è la mia prima stagione nell’Albenga Volley e sono molto felice di far parte di questo gruppo”.

Altro big match in arrivo per le biancoblù, che questo fine settimana affronteranno il Cogovalle: “Ci attendo un impegno importante in quanto determinerà la squadra che concluderà il girone di andata da capolista. Siamo carichissime e pronte a dare il massimo”.