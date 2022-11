Toirano, assegnata la borsa di studio in memoria di Adele Polla

Toirano. Ieri pomeriggio, nel cortile della Scuola Media “Eugenio Montale” di Toirano, è stata assegnata, come ogni anno, la borsa di studio in memoria di Adele Polla all’alunno o alunna più meritevole uscito/a dalla terza classe.

I complimenti di tutti i presenti per l’impegno nella formazione sono andati quest’anno alla studentessa Beatrice Cucco, attualmente iscritta al liceo scientifico.

Istituito nel 2018 in collaborazione con l’amministrazione comunale, per volontà della signora Carla Polla Bassani – pronipote di Adele e autrice di un fortunato libro sulla storia personale e familiare della prozia (“Le stagioni di Adele”, Araba Fenice, 2016) -, il fondo destinato alle borse di studio consente al vincitore o alla vincitrice di ricevere in omaggio un buono libri che può aiutarlo/a ad affrontare al meglio la prima superiore.

“Si rinnova anche quest’anno – scrive il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza -, la soddisfazione della signora Carla, dell’amministrazione comunale, del corpo docenti della scuola e dei ragazzi per un momento di premiazione del merito ma anche di riflessione sull’importanza dello studio quotidiano, della lettura attiva, del tempo e della fatica spesi, consapevolmente e responsabilmente, nella costruzione del proprio futuro”.