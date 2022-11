Tiro con l’arco, siglata a Savona la convenzione tra Libertas e Fitarco

Savona. Siglata al Coni Point di Savona la convenzione tra il Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps e la Fitarco (Federazione Italiana tiro con l’arco). A firmare il rapporto di collaborazione fra il presidente nazionale Libertas Andrea Pantano ed il presidente federale Fitarco Mario Scarzella.

Con la convenzione le parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le istituzioni, gli enti locali e le scuole una comune azione per un più coerente utilizzo degli impianti sportivi pubblici.

L’obiettivo della convenzione è favorire la promozione dell’attività sportiva nella scuola e il pieno utilizzo degli impianti sportivi didattici, promuovere lo studio e la conoscenza, la divulgazione, la pratica della attività sportiva e della cultura del Tiro con l’Arco. Promotori della convenzione due savonesi: il presidente Regionale Libertas Aps, Roberto Pizzorno ed il consigliere federale Enrico Rebagliati.