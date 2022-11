Lavori di casa, in Liguria ora c’è chi “affitta il marito” per cambiare lampadine e appendere mensole

Liguria. “Hai bisogno di aiuto in casa? Nessun problema, ti presto mio marito!”, questo lo slogan dell’iniziativa nata dalla mente di Luana Ambrosino, abitante di Bordighera che, anche per far fronte alla crisi e mettere insieme qualche soldo extra, ha deciso di “affittare” il marito Dario alle donne che abbiano difficoltà a volgere piccoli e grandi lavori più o meno faticosi.

Niente di hot o di ambiguo, dunque: solo un aiuto concreto a svolgere quelle faccende che richiedono un tocco più mascolino. “Ho diverse amiche sole o con mariti in difficoltà anche nel montare una lampadina, così, dato che mio marito, di professione macellaio, fa un po’ di tutto ho avuto l’illuminazione e gliel’ho proposto perché mi piaceva l’idea di metterlo in affitto a disposizione di altre persone”, racconta Luana in merito alla nascita di questa iniziativa.

Dopo poche ore dal lancio del servizio hanno iniziato ad arrivare le prime chiamate: “Dario già un po’ di appuntamenti e nel caso ci fosse bisogno arriva in tutta la provincia di Imperia. Tra i servizi richiesti al momento c’è ad esempio quello di andare a prendere gli alberi di natale in cantina, ma offre aiuto anche per tanti altri piccoli lavori come fissare una mensola al muro, mettere le tende, escludendo ovviamente interventi elettrici e idraulici”.

“Ti affitto mio marito” è stato appena lanciato, ma già promette bene per il futuro: “Più avanti, perché no, potrebbe anche diventare un lavoro”, conclude Luana.