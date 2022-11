Tgv Nizza-Milano, l’appello del sindaco Lettieri: “Includere anche a Loano tra le fermate”

Loano. “Il nuovo Tgv che, dal 2023, collegherà Nizza a Milano dovrà fermare anche a Loano”. La richiesta arriva dal sindaco della città dei Doria Luca Lettieri.

A partire da dicembre 2023, la Snfc Voyages Italia ripristinerà il collegamento tra la Costa Azzurra ed il capoluogo lombardo con fermate intermedie a Monaco, Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Diano Marina, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Genova, Pavia e Milano Rogoredo.

I treni saranno disponibili tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, con due viaggi, uno al mattino e uno al pomeriggio. Al mattino partiranno alle 7 da Porta Garibaldi e arriveranno a Nizza alle 11.35. Nella direzione opposta, i treni partiranno da Nizza alle 8 con arrivo a Milano alle 12.35. Al pomeriggio i convogli partiranno da Porta Garibaldi alle 15 per arrivare a Nizza alle 19.35; in senso inverso, invece, la partenza da Nizza è alle 18 e l’arrivo a Milano alle 22.35.

In questo modo verrà ripristinato il collegamento sulla linea Milano-Nizza-Marsiglia che Thello aveva interrotto dal 1° luglio 2021.

“Ad oggi pare proprio che Loano sia stata esclusa dall’elenco delle fermate del Tgv – nota il sindaco Luca Lettieri – Una scelta che penalizza non solo la città, ma tutta l’area servita dalla nostra stazione. Milano e la Lombardia, così come la vicina Costa Azzurra, sono tra i nostri bacini turistici di riferimento e perciò la scelta di non far fermare qui il Tgv, unita alle già poche fermate di convogli veloci quali Intercity e Frecce, penalizza non poco il comprensorio loanese, uno dei principali a livello turistico. Per questo motivo, ho intenzione di attivarmi e di chiedere a Snfc di inserire anche Loano tra le fermate del nuovo Tgv Nizza-Milano”.