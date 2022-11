Tennistavolo, Serie C Master: Toirano “A” parte con due vittorie

Toirano. Ha preso il via domenica 30 ottobre, col primo concentramento svoltosi a Vallecrosia, il girone ligure del campionato di Serie C Master, dedicato ai tesserati over 40.

Cinque gli incontri disputati. A partire meglio di tutte è il Toirano “A” (Armando Torregrossa 2, Andrea Abete 2, Torregrossa/Abete 2), unica formazione ad aver vinto entrambe le sfide giocate. Nello scontro “fratricida” col Toirano “B” si è imposto 3 a 0, poi ha prevalso per 3 a 2 sul Don Bosco Varazze Cloud3.

La formazione varazzina (Marco Cristalli 2, Stefano Ratazzi 2, Cristalli/Ratazzi 1), in precedenza, aveva battuto 3 a 0 il Vallecrosia. Padroni di casa (Daniele Bellan 1, Gabriele Biamonti 1, Filippo Commendatore 1) che, a loro volta, avevano debuttato vincendo: 3 a 1 ai danni dell’Arma di Taggia (Torgano/Pino 1).

Il Toirano “B” (Gianluigi Marras 1, Roberto Pesce 1, Marras/Pesce 1) si è prontamente riscattato sconfiggendo 3 a 0 l’Arma di Taggia.

La classifica, quindi, vede il Toirano “A” in vetta con 4 punti; Don Bosco Varazze Cloud3, Toirano “B” e Vallecrosia a 2, Arma di Taggia a 0.

Il secondo concentramento si disputerà domenica 27 novembre a Varazze.