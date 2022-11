Toirano. Martedì 1 novembre, con inizio alle ore 9, sui sei tavoli allestiti nel palazzetto dello sport di via Aldo Moro a Toirano, si è disputata la seconda prova Grand Prix del circuito regionale individuale Coppa Liguria 2022/2023. Con l’organizzazione dell’Asd Toirano e con la direzione dell’arbitro Alberto Pino, 48 atleti in rappresentanza di 10 società si sono contesi i sei titoli in palio.

Il singolo Assoluto maschile è stato vinto da Marco Cristalli (Don Bosco Varazze); finalista Andrea Bottaro (Toirano), mentre in semifinale si sono piazzati Armando Torregrossa (Toirano) e David Marani (Vallecrosia).

A vincere il singolo Assoluto femminile è Maya Pino (Arma di Taggia); seconda Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze), terza Francesca Brea (Arma di Taggia).

Nel singolo Quarta Categoria maschile successo di Mauro Sanguineti (Luigi Rum Compagnia Unica); secondo Andrea Sparagino (Segesta Nova), terzo Marco Cristalli (Don Bosco Varazze), quarto Andrea Bottaro (Toirano).

Lavinia Cerruti (Don Bosco Varazze) è la vincitrice del singolo Quarta Categoria femminile; ha preceduto, nell’ordine, Giuseppina Volpi (Don Bosco Varazze) seconda, Maya Pino (Arma di Taggia) terza, Carlotta Lavoratti (Don Bosco Varazze) quarta.

guarda tutte le foto 6



Tennistavolo, i podi della seconda prova del Grand Prix a Toirano

Nel singolo Quinta Categoria maschile ad imporsi è stato David Marani (Vallecrosia), in finale su Cesare Alberto Vercesi (Villaggio Sport Chiavari). Semifinalisti Andrea Abete (Toirano) e Guglielmo Agolino (Athletic Club). Nei quarti di finale si sono piazzati Alessandro Caslini (Toirano), Roberto Pesce (Toirano), Filippo Spandonaro (Don Bosco Varazze) e Luca Lavoratti (Don Bosco Varazze).

Il singolo Sesta Categoria maschile, la gara più partecipata con 19 iscritti, ha registrato la vittoria di Matteo Marani (Vallecrosia), in finale su Gianni Visca. Terzi a pari merito Gianluigi Marras (Toirano) e Massimiliano Alessandri (Villaggio Sport Chiavari). Nei quarti di finale sono giunti Matteo Lusardi (Villaggio Sport Chiavari), Christian Galfrè (Toirano), Gabriele Viterbo (Villaggio Sport Chiavari) e Roberto Cornelli (Toirano).