Tennis, a Toirano ospiti due coach ATP: Gianpaolo Coppo e Vincenzo Santopadre, allenatore di Matteo Berrettini

Toirano. Un weekend in compagnia di due coach di prestigio, è questa l’iniziativa lanciata dal Tennis Club Gli Ulivi di Toirano che si svolgerà nel weekend di sabato 3 e domenica 4 dicembre.

Grandi ospiti saranno l’allenatore del campione Matteo Berrettini, nonché ex giocatore ATP, Vincenzo Santopadre e Gianpaolo Coppo, laureato in filosofia e psicologia, coach ATP/WTA, tecnico nazionale Fit e autore del libro “Lezioni dal Tennis”.

Tutte le attività saranno svolte in sinergia con lo staff tecnico del club locale, diretto dal maestro Daniele Musa e Michela Benso (dottore in Scienze motorie) per la preparazione atletica.