Tagli di alberi a Loano e Laigueglia, Wwf chiede l’accesso agli atti autorizzativi

Loano/Laigueglia. E’ finito nel mirino nel Wwf il taglio “di esemplari arborei di grosse dimensioni di pini domestici” sul territorio di Laigueglia e “la previsione di tagli sempre di pini domestici a Loano”.

“Viste inoltre le preoccupazioni e segnalazioni di diversi residenti e non preoccupati per il taglio di alberature in ambito urbano, aree verdi sempre più rare ed assediate dal cemento – si legge in una nota – Wwf Savona ha presentato ai rispettivi sindaci formale istanza di accesso agli atti amministrativi ed endoprocedimentali e relativi allegati riguardo le autorizzazioni rilasciate”.

Inoltre Wwf Savona ha chiesto “copia delle perizie agronomiche, delle verifiche sulle condizioni fito-statiche e delle prove di trazione degli esemplari arborei interessati, nonchè eventuali progetti/interventi che prevedano la sostituzione degli esemplari abbattuti con esemplari idonei per specie e dimensione; evitando specie come le palme ma sostituendoli con esemplari arborei mediterranei di media grandezza”.