Taekwondo, al Torneo della Pace 5° posto per la Liguria rappresentata da 8 atleti

Liguria. Si è svolta sabato 5 novembre a Valenza di Po’ la ventottesima edizione del Torneo della Pace, gara di combattimento a squadre regionali organizzata dal Centro Taekwondo Alessandria. L’evento nasce con lo scopo di far incontrare, sotto la bandiera universale dello sport, popolazioni di etnia e religione diversa, unite nella comune passione per il taekwondo.

Il risultato è stato, anche quest’anno, una giornata di sport e amicizia alla presenza delle autorità politiche e religiose dei paesi presenti: Bosnia Erzegovina, Israele, Croazia, oltre alla rappresentativa di atleti ucraini che, da inizio conflitto, sono ospitati in pianta stabile presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma, dove si allenano con la nazionale italiana. In gara anche la selezione del Piemonte e una rappresentativa casalinga del Centro Taekwondo Alessandria.

La squadra regionale ligure ha partecipato con una selezione di 8 atleti, Lorenzo Barbucci, Sofia Ciarlo, Camilla Romeo, Gaia Littorno, Alice Rubba, Giulia Benvenuto, Francesco Russo e Andrea Fossa, capitanati dai maestri Giovanni Caddeo e Riccardo Persano, classificandosi al 5° posto nella speciale classifica a squadre, davanti ai padroni di casa del Centro Taekwondo Alessandria e della selezione Israeliana. Vincitrice del Torneo, la selezione ucraina.

La gara è stata anche occasione per testare lo stato di forma degli atleti presenti che prenderanno parte al campionato italiano cinture nere in programma da giovedì 1 a domenica 4 dicembre a Torino: Sofia Ciarlo e Andrea Fossa. Ciarlo, medaglia di bronzo in carica, competerà nella categoria 49 kg con l’obiettivo di centrare nuovamente la zona podio. Andrea Fossa, invece, dopo essersi fermato ai quarti di finale un anno fa, mancando di pochissimo la medaglia, proverà a ottenere l’importante risultato nella categoria 68 kg. A Torino, ulteriori speranze di medaglia liguri saranno riposte in Moreno Monticelli e Giorgia Pirino, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo in carica, oltre alla più volte campionessa italiana ed ex atleta azzurra Giulia Monteforte.