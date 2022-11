Suona la sirena del torrente Ghiare, allarme a Celle: il paese si sveglia nella notte temendo un’esondazione

Celle Ligure. Scatta la sirena del sistema di monitoraggio del torrente Ghiare, che avverte la popolazione nel caso in cui il livello dell’acqua superi i limiti di guardia. E il paese si sveglia temendo un’esondazione, nel cuore della notte.

Da poco trascorse le 4 e quel suono che si attiva quando i sensori rilevano che l’acqua ha raggiunto il livello di massima, con conseguente rischio di esondazione del torrente, entra nelle case.

Per fortuna si è trattato di un falso allarme perché, “per cause in via di accertamento, la centralina dell’impianto è andata in tilt”, come ha spiegato il vicesindaco Giovanni Siri ai microfoni di IVG.it.

Anche lui raggiunto dall’avviso nel cuore della notte, si è immediatamente recato insieme a Polizia Locale e ai Carabinieri sul posto per verificare cosa stesse succedendo.

Numerose le segnalazioni preoccupate dei residenti, tra l’altro proprio in una notte di raffiche e pioggia. Ma, fortunatamente, nessun problema. “È stata subito avvisata la ditta, per intervenire al più presto alla riparazione del guasto”, ha concluso Siri.