Successo per il primo Open Day del liceo Della Rovere di Savona

Savona. Dal 9 all’11 novembre si è svolto l’importante evento “Orientaragazzi”, organizzato dal Comune di Savona, che ha visto partecipare circa 700 studenti delle scuole secondarie di primo grado.

Il giorno successivo, sabato 12 novembre, ha avuto luogo il primo Open Day 2022/23 del liceo Della Rovere.

“C’era molta attesa per questo grande ritorno alla normalità, e finalmente in presenza, dopo due anni di restrizioni e di modalità strettamente digitali – spiegano dalla scuola – Abbiamo dispiegato le nostre risorse per garantire un’ informazione corretta, equilibrata e professionale”.

L’Open day è stato articolato in tre turni per ogni indirizzo di studi, Liceo Linguistico ed Esabac Internazionale, Liceo Economico Sociale detto LES e Liceo delle Scienze Umane.

I docenti hanno fornito dettagliate informazioni, i liceali presenti hanno espresso le proprie impressioni, successivamente si è dato spazio alle domande del folto pubblico e infine è

stata effettuata una breve visita del Liceo. Durante l’incontro si è evidenziato inoltre come il liceo Della Rovere consideri prioritaria l’inclusione e dia ampio spazio all’insegnamento personalizzato.

“I numeri della partecipazione all’Open Day sono stati imponenti e inaspettati e dimostrano l’interesse che studenti e famiglie hanno nei confronti del nostro istituto”.

I prossimi Open Day saranno sabato 26 novembre, sabato 3 dicembre e sabato 14 gennaio. Chi fosse interessato ad un approccio più pratico e dinamico potrà seguire un laboratorio per ogni indirizzo di studio nei tre incontri pomeridiani: 22 novembre Liceo LES, 29 novembre Liceo Linguistico e 14 dicembre Liceo Scienze Umane.

Accedendo al sito del Liceo sarà possibile prenotarsi all’incontro desiderato tramite modulo Google e per qualsiasi chiarimento è possibile contattarci al seguente indirizzo e-mail orientamento@liceodellarovere.net.