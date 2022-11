Stelle dello Sport del Coni: il 17 novembre ad Alassio la cerimonia di premiazione

Alassio. Il Coni della Regione Liguria, con la collaborazione del Coni di Savona e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, organizzano per domani, giovedì 17 novembre alle ore 18 presso la Ex Chiesa Anglicana di Alassio, la tradizionale Cerimonia di Consegna delle benemerenze sportive assegnate dal Coni Nazionale ad atleti, dirigenti e tecnici sportivi della provincia di Savona per i prestigiosi risultati conseguiti e per l’impegno profuso al servizio dello sport nell’anno 2020.

“E’ un vero piacere – commenta la Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti – ospitare un evento così prestigioso, soprattutto perchè saranno molti gli sportivi e le società alassine che riceveranno i riconoscimenti del Coni: la Bocciofila Alassina (FIB) insignita della stella di bronzo al merito sportivo, Luminosa Bogliolo (FIDAL) che riceverà la medaglia di bronzo al valore atletico per il titolo italiano nella corsa ad ostacoli”.

“Nel corso della cerimonia – conclude – saranno consegnate onorificenze relative a precedenti annate agonistiche ai fratelli Rattenni (FIB), campioni italiani nella petanque, ed alcuni premi speciali a Danio Maghella, Luca Musella e Luca Giaimi, cui finalmente potrò consegnare l’Alassino d’Argento che quest’estate non ha potuto ritirare perchè impegnato nelle competizioni”