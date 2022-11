“Staffetta letteraria” nel centro storico, l’originale iniziativa degli studenti a Cairo Montenotte

Cairo M. Gli studenti e dalle studentesse dell’Istituto Secondario Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte protagonisti dell’iniziativa #ioleggoperché dedicata alla promozione della lettura.

Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora sono stati donati alle scuole oltre un milione di libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia.

Anche l’Istituto Federico Patetta ha partecipato al contest promosso dal progetto, in corso dal 5 al 13 novembre 2022. “L’obiettivo? Promuovere la lettura nel mondo della scuola ma non solo: le scuole possono arricchire le loro biblioteche grazie alle donazioni di editori e di lettori e i ragazzi e le ragazze della scuola immergersi nel mondo della lettura in prima persona” affermano dall’istituto cairese.

Il contest previsto riguardava la lettura e lo sport: “Mens sana in corpore sano. Da sempre lettura e sport sono due dimensioni di crescita per la persona e per la società e la sfida consisteva nel comunicare in modo originale come attività fisica e intellettuale, corpo e immaginazione siano occasioni per aprirci al mondo”.

L’Istituto Patetta ha scelto di non rimanere nelle “mura” scolastiche ma di coinvolgere la comunità cittadina cairese, creando una lettura diffusa per il centro storico ricreando una vera e propria staffetta letteraria: “I corridori partivano da Piazza della Vittoria per raggiungere Porta Soprana: in entrambi i punti, ad attenderli, vi erano i lettori, pronti a leggere un brano su uomini e donne legati allo sport. Al termine, tutti i ragazzi hanno attraversato via Roma per raggiungere “La Casa del Libro”, libreria aderente al progetto, alla quale corrispondeva l’ultima tappa della staffetta”.

“Questo ha permesso agli studenti e alle studentesse di diverse classi di ritrovarsi e confrontarsi all’esterno della scuola, uniti per la buona riuscita del progetto” concludono.