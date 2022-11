Stadio Bacigalupo. Scaramuzza e Orsi: “Russo emetta ordinanza per far allenare il Savona, campo agibile”

Sabato i giocatori del Savona hanno lanciato un appello al Comune chiedendo di potersi allenare al Bacigalupo, impianto in decadenza ma in cui l’amministrazione comunale ha ripristinato il manto in erba naturale. I giocatori hanno sottolineato la difficoltà di trovare spazi in orari serali negli altri impianti della città.

I consiglieri di opposizione Fabio Orsi e Maurizio Scaramuzza invitano il Comune a provare a trovare una soluzione suggerendo di consentire l’utilizzo esclusivamente del terreno di gioco. “Il grido di aiuto dei ragazzi del Savona non deve cadere nel vuoto. Serve qualcosa e subito. Qualora, come crediamo, i profili di inagibilità della struttura Bacigalupo non riguardassero il campo da gioco bensì gli impianti, gli spogliatoi e le gradinate, si potrebbe sfruttare la possibilità che in casi contingibili ed urgenti e sotto la sua responsabilità, naturalmente supportato dagli uffici, il Comune nella persona del Sindaco emettesse un’ordinanza con la quale disporre l’uso della struttura limitatamente al campo da gioco e alla creazione di una via di accesso sicura”.

Un primo passo per far tornare a vivere il Bacigalupo a cui potrebbe, secondo i consiglieri, far seguito un intervento circoscritto per mettere in funzione almeno uno spogliatoio. “Questo risolverebbe almeno la questione degli allenamenti ed almeno in orario diurno. Sarebbe un primo passo anche se grosso sarebbe il disagio nel non disporre di spogliatoi funzionali. Potrebbe tuttavia esserci la possibilità, da esaminare tecnicamente, che con qualche migliaio di euro almeno uno di questi possa essere regolarizzato e messo a norma con i piccoli interventi necessari. Da qualcosa bisogna cominciare e questa soluzione è quasi a tempo zero, ma almeno sarebbe un primo intervento emergenziale anche per dare un senso ai 50/75 mila euro spesi per il prato”, aggiungono.