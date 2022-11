Spotorno, la Rp “La Quiete” temporaneamente chiusa per allaccio del gas e riorganizzazione del servizio cucina

Spotorno. Il gruppo fiorentino La Villa, ente gestore di 28 residenze per anziani tra cui la Rp “La Quiete” di Spotorno, ufficializza la chiusura temporanea della residenza indicando che riaprirà non appena terminati di allaccio del nuovo fornitore di gas e la conseguente organizzazione dell’internalizzazione del servizio cucina.

La direzione del Gruppo sottolinea: “La residenza protetta ‘La Quiete’ di Spotorno verrà chiusa temporaneamente a decorrere dal 22 novembre; questa chiusura si rende necessaria per svolgere i lavori atti ad internalizzare il servizio di cucina, attualmente in gestione esterna. E’ infatti nostra premura assicurare un servizio di massima qualità ai nostri ospiti e sappiamo che questo passa anche dall’alimentazione: la cucina interna è una prerogativa di tutte le nostre strutture, vogliamo che anche la residenza ‘La Quiete’ possa garantire lo stesso standard. Inoltre stiamo cambiando il nostro fornitore di gas e ci hanno avvisato che questo passaggio prevederà dei tempi tecnici durante il quale il servizio di erogazione non verrà assicurato. La combinazione di questi due eventi ci ha portato a proporre ai nostri attuali Ospiti un trasferimento temporaneo alla nostra Residenza La Riviera, in centro a Savona, per avere il tempo utile per finalizzare i lavori di ristrutturazione e ripristinare l’erogazione del servizio di gas senza impatti sulla loro serenità e quotidianità.”

E prosegue: “Hanno tutti accettato con piacere, anche perché alcuni di loro già avevano espresso la volontà di essere trasferiti in città. A tutti è stata assicurato il mantenimento della stessa retta naturalmente durante questo periodo di transizione, e anzi, alcuni con questo trasferimento riusciranno ad ottenere anche il passaggio in regime convenzionato. L’attuale personale in forza a RP La Quiete verrà trasferito anch’esso temporaneamente a Rsa/Rp La Riviera”.

Conclude: “Non è prevista nessuna chiusura definitiva né è stato comunicato ai familiari che la struttura verrà chiusa per insostenibilità dei costi. Non sappiamo onestamente da provengano queste informazioni, apparse su alcune testate on line in queste ore. E’ vero che attualmente la struttura ha in carico solo 11 ospiti e che, in tale situazione di occupazione, la sua sostenibilità economica non è ottimale ma non abbiamo mai pensato di chiuderla; anzi, negli ultimi anni il Gruppo ha investito molte risorse nella sua ristrutturazione e ampliamento, quindi è nostra volontà poterla riaprire quanto prima. Questo è un provvedimento temporaneo che va nei soli interessi dei nostri ospiti, finalizzato a garantire un servizio di ancora maggiore qualità. Contiamo di riaprire la RP La Quiete non appena possibile.”