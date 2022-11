Spotorno, il progetto “Maniman” unisce bambini e nonni in tanti laboratori di attività manuali

Spotorno. Durante i due anni di pandemia i bambini e gli anziani sono state le due categorie che maggiormente hanno risentito delle restrizioni e della solitudine, con importanti conseguenze psicofisiche. A Spotorno esistono due importanti realtà che si dedicano separatamente alle due categorie succitate: la ludoteca comunale ed il centro sociale ricreativo del Parco Monticello.

“La ludoteca Arbaxia, servizio del Comune di Spotorno gestito da Progetto Città, ha una forte valenza educativa e culturale – spiega l’assessore alla sanità e servizi sociali Veruska Schoepf – Il valore educativo consiste nella normalità del gioco e nel restituire nella quotidianità spazi e tempi di gioco ‘giocato’. La seconda anima della Ludoteca è quella culturale: difendere e diffondere la ‘cultura del gioco’ in tutte le sue espressioni. Dall’altra parte abbiamo il centro sociale ricreativo del Parco Monticello, a pochi metri dalla sede della ludoteca. Qui anziani spotornesi e non trovano momenti di relax: gioco di carte, campi da bocce, sala lettura, buona Musica ed attività manuali come la ceramica. Dall’incontro di queste due realtà con l’apporto del Comune di Spotorno, ed in particolare da una mia idea, nasce un nuovo progetto: Maniman”.

Maniman prevede un insieme di laboratori di attività manuali dedicati a bambini e nonni insieme: “In particolare i bambini che frequentano la ludoteca potranno essere accompagnati dai loro nonni per attività manuali e ludiche. Il progetto è inoltre aperto a persone anziane che hanno voglia di passare un po’ del loro tempo con i bambini”.

A partire dal 2 novembre, tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 presso il centro ricreativo del Parco Monticello verranno svolti alcuni laboratori. Per prima cosa verrà creata con materiale di riciclo “la borsa dei segreti”. Poi i bambini verrano suddivisi in due gruppi che effettueranno tre giornate a testa di laboratorio di maglia ai ferri, “le Ali di lana”, con il quale verrà realizzata da ciascun bambino una sciarpa di lana calda e colorata.

L’appuntamento finale prima delle vacanze natalizie è il 21 dicembre con il laboratorio di cucina, durante il quale verranno preparati i “Biscotti di Natale” e sempre lo stesso giorno alle 17 ci saranno le “Fiabe al calduccio”: verranno raccontate fiabe di Natale assaporando una cioccolata calda e i biscotti appena sfornati.

“Il progetto nasce con lo scopo di far interagire generazioni differenti e che ognuna possa apprendere dall’altra. Al momento Maniman è previsto solo per i bambini iscritti alla ludoteca, ma per il futuro l’amministrazione comunale sta lavorando per poter allargare il progetto anche agli altri piccoli cittadini di Spotorno e del Golfo dell’Isola”.