Spotornese-Savona match del cuore per Massimo Peluffo: “Fa male vedere così gli striscioni. Noi ambiziosi”

Se giochi nelle giovanili biancoblù per quattro anni, esordisci in prima squadra in Serie D a quindici anni e contribuisci al salto in Serie C dove giochi due anni – era il Savona di Piro-, una partita contro gli striscioni significa giocare contro un pezzo di cuore. Ed ammette che sarà proprio così il dirigente ed ex giocatore Massimo Peluffo, che questa sera con la sua Spotornese sfiderà al “Ruffinengo” di Legino il Savona.

Inutile dire che non sarà una partita come le altre per te…

Non può esserlo visti i miei trascorsi. Sono nato a Spotorno e cresciuto calcisticamente nel Savona. Chiaramente tifo Spotornese questa sera ma al Savona voglio bene.

Che effetto fa giocare contro il Savona?

Non avrei mai pensato di vedere Spotornese contro Savona. Il Savona è sempre nel mio cuore e mi fa male vederlo così. Come mi fa male vedere gli Ultras 1972 festeggiare mezzo secolo di storia con la squadra in Prima Categoria. Mi auguro che presto il Savona possa tornare a calcare altri palcoscenici.

La Spotornese è prima. Avete parlato di salvezza, ma ora non è forse riduttivo anche visti i giocatori che avete?

Abbiamo una buona squadra, che avevamo costruito in larga parte prima del ripescaggio con l’obiettivo di vincere la Seconda Categoria. Abbiamo ottimi giocatori e un ottimo gruppo. Se nel girone di ritorno ci troveremo in posizioni alte non ci tireremo indietro. Detto questo, è un girone equilibrato dove non ci si può distrarre. Con pochi punti di differenza si può passare dai play off ai play out.

Torniamo a questa sera. Due cose in comune: entrambe le squadre hanno una tifoseria ma per motivi diversi sono senza campo…

Siamo fortunati ad avere l’ospitalità del Legino. Per quanto concerne il “Siccardi” di Spotorno so che l’amministrazione si sta muovendo e che è nell’interesse di tutti rimettere a posto un impianto che anche per posizione è il biglietto da visita per chi arriva in paese dall’autostrada. Purtroppo è rimasto chiuso per dodici anni con tutte le ovvie conseguenze a cui va incontro una struttura in abbandono.

Per la vostra crescita è imprescindibile poterne disporre nel breve-medio termine giusto?

Sì anche perché abbiamo iniziato a costruire il settore giovanile partendo dalle leve più piccole, abbiamo tre squadre. Per avere le leve a 11 serve un campo. A Spotorno c’era grande voglia di calcio, come dimostrano i tanti tifosi che ci seguono ogni domenica. Tuttavia, se entro il 2024 non inizia a muoversi concretamente qualcosa per il “Siccardi” per la società diventa quasi impossibile proseguire.

Un tifo quasi inaspettato visto il calore?

Ci fa molto piacere. Spotorno è sempre stata una piazza in cui il calcio è molto sentito. Siamo riusciti a riunire una comunità intorno a noi e sarebbe un peccato proprio per questo non premiare gli sforzi rimettendo in sesto il “Siccardi”.

Infine, come giudichi il campionato di Prima Categoria?

Il livello mi sembra molto buono, anche se negli anni passati non l’ho seguita. Abbiamo trovato squadre molto organizzate e penso che rispetto ad anni fa tatticamente le squadre siano in generale messe meglio.

La partita

La Spotornese dei mister Ferraro e Dorigo si presenta all’appuntamento da prima della classe forte di tredici punti conquistati in sei giornate. Il ruolino di marcia è di quattro vittore, un pareggio – domenica scorsa contro la Vadese – e una sconfitta, per mano dell’Albissole alla prima giornata.

Il Savona è ancora imbattuto: due vittorie e quattro pareggi nelle prime giornate. La squadra di Frumento continua a lamentare l’assenza di un campo di allenamento ed è in attesa dei rinforzi “esotici” – due giocatori sarebbero in arrivo dal Camerun – annunciati dal presidente biancoblù Massimo Cittadino.

La classifica

Classifica: Spotornese 13; Masone, Speranza, Albissole 12; Multedo e Quiliano&Valleggia 11; Pra’ FC e Savona 10; Letimbro 6; Olimpic e Città di Cogoleto 5; Priamar Liguria 4; Vadese 1; Veloce 0.