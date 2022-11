Sportello telematico Quiliano, presentazione pubblica ai cittadini e alle imprese

Quiliano. Dal mese di dicembre 2021 è già operativo e funzionante lo sportello telematico della Città di Quiliano. Chiunque, infatti, può effettuare le varie tipologie di pratiche con gli uffici comunali, direttamente dal proprio pc, e prendere appuntamento con i funzionari direttamente dal portale civico. Nonostante questo, numerosi sono ancora coloro che non conoscono questo nuovo strumento, non se ne avvalgono, e preferiscono continuare a visitare, senza appuntamento, gli uffici comunali. Eppure il percorso futuro è proprio quello dell’accesso ai servizi per via telematica (ad esempio, l’iscrizione ai servizi scuolabus e mensa scolastica).

Per questa ragione l’Amministrazione Comunale ha avviato il progetto “Quiliano Città Digitale”, finalizzato ad implementare e diffondere l’utilizzo del suddetto sportello. Che, per inciso, consente a tutti i cittadini e le imprese di usufruire dei vari servizi in modo più semplice e pratico.

Nell’ambito di tale progetto, è quindi prevista una conferenza di presentazione al pubblico delle funzioni e dei vantaggi per la cittadinanza dello sportello telematico, che si terrà martedì prossimo, 22 novembre 2022, alle ore 15.00 presso la sala consiliare (centro servizi) della Città di Quiliano in Piazza della Costituzione; l’ingresso è libero. La suddetta conferenza potrà essere inoltre seguita in diretta streaming (iscrivendosi on line ed accedendo al link in calce alla pagina, anche da smartphone). Tutti i partecipanti in presenza o per via virtuale potranno infatti effettuare domande, richieste di chiarimenti, proposte, e così via.

Tale iniziativa permetterà quindi a tutta la popolazione della Città di Quiliano, alle piccole e medie imprese, come pure agli operatori tecnici, di conoscere e poter seguire direttamente la dimostrazione sulla gestione delle pratiche online nello sportello telematico. Uno strumento, questo, creato per velocizzare l’iter gestionale, per favorire la presentazione delle pratiche da parte dei cittadini, che non dovranno più fare code, prendere ferie, recarsi in presenza, e potranno in questo modo accedere a tutti i servizi della Città di Quiliano in modo più operativo, puntuale e rapido.