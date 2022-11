Speranza “B”, mister Sciascia analizza la prestazione dei suoi: “Concesso un tempo alla Nolese, dopo l’espulsione l’inesperienza ci ha traditi”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena la gara valevole per la terza giornata del Girone B di Seconda Categoria che ha visto affrontarsi Speranza “B” e Nolese, un match divertente conclusosi sul risultato di 2-1 in favore della formazione ospite.

Nel post partita a commentare la prestazione dei rossoverdi padroni di casa è stato mister Rinaldo Sciascia, tecnico della compagine il quale ha esordito dichiarando: “In settimana ci eravamo detti di provare a reagire subito, la pesante sconfitta contro il Cengio era stata meritata. Oggi abbiamo forse concesso un tempo ai nostri avversari, non siamo poi riusciti a recuperare nella seconda frazione quando siamo cresciuti nonostante la Nolese sia rimasta in 10 uomini. Siamo stati poco lucidi, non è andata come avremmo voluto.”

Successivamente l’allenatore dello Speranza “B” ha giustificato il gol subito dai suoi appena due minuti dopo l’espulsione comminata a Restuccia per doppia ammonizione facendo riferimento all’inesperienza degli interpreti a sua disposizione, un fattore comprensibile considerando l’età media della rosa dei rossoverdi.

Infine Sciascia ha prima espresso il suo punto di vista in merito ad alcune scelte operate dal direttore di gara, questo concludendo poi l’intervista con un pensiero ai numerosi supporter ancora una volta presenti sugli spalti per sostenere la squadra: “Arbitrare in queste categorie non è facile, nel finale mi era sembrato si potesse fischiare un rigore per noi ed è per questo che mi sono un po’ innervosito. Non abbiamo perso per quello però. Fa piacere avere così tanti tifosi al seguito. Sono felice che abbiano bissato la loro vicinanza ai ragazzi dopo la gara d’esordio, spero che continuino a venire a supportarci magari trascinati da qualche nostro risultato positivo.”