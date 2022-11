Spaccio di stupefacenti nelle scuole savonesi: controlli con unità cinofile

Savona. Nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, soprattutto tra i giovani e giovanissimi, a Savona i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuano un servizio specifico di prevenzione in un istituto scolastico della città, con l’ausilio dei colleghi dell’Unità Cinofila di Genova.

Nell’ottica della prevenzione dei reati di spaccio nei pressi delle scuole savonesi, sono già diversi i servizi effettuati da inizio anno dalla Squadra Mobile presso vari Istituti superiori di Savona, effettuati sempre riscontrando un’ampia collaborazione da parte dei dirigenti scolastici.

In particolare, durante due di questi servizi, sono state rinvenute due dosi di hashish per le quali sono partite due segnalazioni alla Prefettura. L’ultimo è stato effettuato questa mattina in un istituto superiore della città.

I poliziotti della Squadra Mobile e le unità cinofile della Questura di Genova hanno svolto il servizio di prevenzione durante l’orario di ingresso e con la finalità di assicurare la presenza di personale della Polizia di Stato nelle aree prossime agli istituti scolastici o, comunque, frequentate da studenti, con l’intento di prevenire lo spaccio e l’uso di sostanze illecite tra i giovanissimi.