Spacca la vetrina e ruba monili e orologi da 10mila euro in due gioiellerie: arrestato 30enne

Alassio/Andora. Spacca con una chiave inglese le vetrine e ruba orologi e monili in due gioiellerie. Arrestato dai carabinieri della stazione di Andora, per il reato di furto aggravato, un 30enne di origine ucraina senza fissa dimora e censurato.

Vittime dei furti due gioiellerie del centro di Alassio, precisamente di via XX settembre. Il “modus operandi”, come registrato anche dalle immagini di videosorveglianza comunali, era semplice: il 30enne ha dapprima controllato quanto esposto nelle vetrine e all’interno dei negozi, quindi, dopo aver prelevato da uno zaino una chiave inglese, ha colpito violentemente e ripetutamente le vetrine, spaccandole, per poi sottrarre la refurtiva.

L’atto criminoso ha fatto scattare i sistemi di sicurezza degli esercizi commerciali e, conseguentemente, il pronto intervento e l’attività di ricerca dei carabinieri, estesa fino al comune di Laigueglia, dove il responsabile è stato rintracciato in sella ad una bicicletta (anch’essa di sospetta provenienza illecita) traendolo in arresto.

Il 30enne, accompagnato in caserma, nonché sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della refurtiva, in particolare due orologi di marca “Tudor” del valore di circa 10 mila euro, vari monili di bigiotteria dal valore di circa 100 euro, oltre a numerosi strumenti da scasso e una mannaia da cucina. La refurtiva è stata posta sotto sequestro per essere restituita ai legittimi proprietari.

Sottoposto al rito direttissimo presso il Tribunale di Savona, l’arresto è stato convalidato e il giudizio rinviato al 17 novembre. Nel frattempo all’uomo è stato imposto il divieto di dimora in provincia di Savona.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.