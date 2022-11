Sorpreso con tre dosi di hashish: 18enne arrestato dai carabinieri

Finale Ligure. I carabinieri della stazione di Finale hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne.

Nella serata di ieri, i militari, durante un servizio di perlustrazione nel territorio, all’altezza di Piazza Vittorio Veneto a Finale Ligure, in prossimità della Stazione ferroviaria, hanno notato un giovane italiano in atteggiamento sospetto (guardingo, attento, che si guarda attorno) che, alla richiesta dei militari di esibire i documenti per l’identificazione, ha manifestato nervosismo e irrequietezza tanto da ritenere che il giovane potesse detenere, occultata in dosso, sostanza stupefacente.

Per questo motivo, considerato il luogo in cui è stato fermato, noto per essere frequentato da persone dedite allo spaccio e per il fatto di avere precedenti specifici, alla richiesta di esibire l’eventuale stupefacente, dopo una iniziale titubanza, il 18enne ha consegnato ai militari tre involucri di nylon contenenti 3 dosi di “hashish” (la prima del peso di grammi 45,97, la seconda di grammi 2 e la terza di grammi 2,08), già pronte per essere spacciate sul mercato illegale degli stupefacenti.

All’interno del portafogli sono state invece rinvenute 3 banconote da 10 euro e una da venti, per un totale di 50 euro, frutto verosimilmente dell’attività illecita e per questo sottoposte a sequestro.

Il giovane, accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Finale Ligure, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Savona, dottor Martini, è stato sottoposto a perquisizione personale senza rinvenire ulteriore sostanza illecita e, successivamente, presso il suo domicilio ad Albenga grazie anche all’ausilio del cane pastore tedesco “Lupo” della Polizia locale di Loano, all’interno delle lenzuola del letto del 18 enne e fra gli indumenti sporchi posti nel locale bagno, sono state rinvenute ulteriori due dosi di sostanza stupefacente, di grammi 2,41 e 1,97, per un totale di 56 grammi circa.

Al termine delle operazioni il giovane è stato dichiarato in arresto e collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Albenga, in attesa del rito direttissimo, che si è concluso questa mattina presso il Tribunale di Savona con la condanna a 1 anno di reclusione, 800 euro di multa, pena sospesa.

L’arresto del poco più che 18 enne italiano conferma “l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto fra i giovani e giovanissimi, oltre al mantenimento del decoro urbano nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei vari comuni della zona costiera”.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’ Autorità Giudiziaria.