Varazze. Presto un’importante novità per la Croce Rossa di Varazze che sicuramente aiuterà molto negli interventi di soccorso: le biciclette. Frutto di un’ idea del comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio che, supportato dal Comune, in queste settimane ha tenuto un corso formativo specifico ai militi dell’assistenza pubblica locale.

Che cosa cambierà a breve, già dal mese di dicembre? Che i militi avranno uno strumento in più per i soccorsi che rafforzerà le squadre operative per garantire interventi tempestivi, specie in estate o nei luoghi più difficili da raggiungere: anche le strette vie del centro storico.

“Con il sindaco Pierfederici abbiamo puntato sulla formazione del milite che utilizza la bicicletta. Perché su quel mezzo ci deve essere un professionista” spiega a IVG Mauro Di Gregorio che, oltre a guidare il comando di polizia locale, è anche presidente dell’Accademia Nazionale Pattuglie in Bicicletta nata ad Alessandria nel 2017 con lo scopo, come da statuto, di divulgare la formazione delle pattuglie velomontate nei corpi di Polizia, perché anche questo servizio venga svolto in sicurezza e nel miglior modo possibile. Il comandante sottolinea infatti “ci occupiamo di portare avanti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il legislatore ha previsto per i lavoratori che utilizzano la bicicletta un corso di formazione, informazione e addestramento”.

Terminato anche il corso di auto protezione per i soccorritori, grazie all’istruttore Michele Farinetti che ha spiegato come comportarsi in situazioni di difficoltà “proteggere chi ci protegge: non é stato un corso di autodifesa, ma ho suggerito tecniche operative per mitigare situazioni critiche”.

Ora la parola a chi, in prima persona, garantirà un servizio così importante: i soccorritori. “Siamo pronti a partire. Forse già l’8 dicembre per garantire un ulteriore servizio di pattugliamento – afferma Matteo Cerminara, milite della Croce Rossa di Varazze – sia sul lungomare, sia nell’area cittadina. Le biciclette avranno le dotazioni necessarie per il soccorso, per essere tempestivi. Questo non inficerà il servizio che già facciamo con le ambulanze, ma sarà un di più per migliorare i soccorsi e arrivare ancora prima ad aiutare chi avrà bisogno di noi”.