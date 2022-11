Sinistra Italiana: “Su punto nascite e infrastrutture la regione penalizza Savona, il territorio deve reagire”

Savona. “Punto nascite e infrastrutture due facce della stessa medaglia. La regione penalizza Savona ma il territorio deve reagire compatto“. E’ il commento di Lanza Luigi, consigliere comunale Sinistra Italiana e Walter Sparso, coordinatore provinciale Sinistra Italiana Savona in merito all’ipotesi chiusura per punto nascite dell’ospedale San Paolo prevista dalla bozza del nuovo piano socio sanitario regionale.

“Sono giorni molto importanti per il territorio savonese con le interlocuzioni in corso sul piano sanitario e il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Trasporti – proseguono -. Due temi fondamentali che definiscono l’idea stessa di futuro di un territorio. In entrambi i casi la Regione ha dimostrato scarsissima considerazione per il comprensorio savonese e totale assenza di condivisione sia dal punto di vista istituzionale, sia con le associazioni di categoria”.

“La mobilitazione della società civile, associativa e politica a difesa del punto nascite e della centralità dell’ospedale del capoluogo, è una buona notizia e ci vedrà impegnati nelle prossime settimane a tutti i livelli. Abbiamo piena fiducia nell’operato di Marco Russo che in qualità di sindaco del comune capoluogo saprà rappresentare le istanze del territorio e tutelare gli interessi di tutti i savonesi”, hanno concluso.

Tre giorni fa è stata lanciata una petizione che ha già raccolto migliaia di firme. Sabato 19 si terrà una manifestazione in piazza Pertini alle ore 16.