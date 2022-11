Sicurezza, il comandante della polizia locale Di Gregorio: “Più telecamere a Varazze. Presto anche sulla passeggiata di gomma”

Varazze. La sicurezza del cittadino. La protezione contro i reati ambientali. Una giornata di studio cui hanno risposto molti agenti di polizia locale, provenienti anche da fuori regione.

Presenti il consigliere regionale Alessandro Bozzano e il sindaco Luigi Pierfederici. Video sorveglianza e procedure di polizia ambientale. A organizzarla, grazie a Infopol e al Comune, Mauro Di Gregorio, da marzo alla guida del comando di viale Nazioni Unite.

Tempo di bilanci. Com’è quello del comandante? “Estremamente positivo. Stiamo portando avanti una serie di iniziative volte al controllo del territorio, come, ad esempio, quella della scorsa estate con il supporto di colleghi di Genova. In quei mesi, siamo riusciti a presidiare in maniera continua la città. Adesso stiamo lavorando, come testimonia la giornata di studio di oggi, per rendere la polizia locale di Varazze e della Liguria, un punto di eccellenza”.

Tra le tematiche affrontate durante il convegno, oltre a quella della procedura contro i reati ambientali , quella dei sistemi di sorveglianza. Sono molti i cittadini che, specialmente in questi ultimi tempi, sollecitano l’installazione di telecamere che siano funzionanti per avere maggiore sicurezza.

“Stiamo lavorando, insieme alla giunta, per portare a termine, in tempi brevi il progetto di videosorveglianza e siamo vicini alla fase della sua ultimazione”.

Presto, insomma, più telecamere attive sul territorio cittadino: “Varazze sarà più sicura grazie anche all’inserimento di telecamere nella zona della ‘passeggiata di gomma’ a tutela dei cittadini, dei turisti, del decoro”.