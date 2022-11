Si donano regali da mettere sotto l’albero di Natale per le famiglie in difficoltà, l’iniziativa dei City Angels di Savona

Savona. Un’iniziativa solidale per poter assicurare l’atmosfera natalizia anche alle famiglie in difficoltà. I City Angels, volontari dell’organizzazione savonese no prof che si impegna sul territorio per aiutare le persone bisognose, offre regali (gratuiti) da mettere sotto l’albero.

“Si avvicina il Natale e sicuramente tante famiglie non potranno permettersi di comprare un regalo da mettere sotto l’albero per i propri bimbi – affermano dall’associazione benefica -. Nel nostro magazzino abbiamo un buon quantitativo di giochi donati, in ottime condizioni, da poter soddisfare il desiderio di tanti bambini”.

“Chi volesse visionare i giocattoli – spiegano – organizzeremo un po’ di giornate su appuntamento per tutti coloro che si metteranno in contatto con l’associazione tramite Messenger o al numero 351 623 8768. Siamo orgogliosi di poter aiutare”. E ovviamente, chi vuole, può contribuire con le donazioni.