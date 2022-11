Sethu e Olly, i due liguri scelti per il gran finale di Sanremo Giovani 2022

Liguria. Ci sono un genovese e un savonese tra i finalisti di Sanremo Giovani 2022: sono rispettivamente il cantante Olly con il brano “L’anima balla” e l’artista Sethu con la canzone “Sottoterra”.

I due liguri hanno conquistato il pass durante le audizioni dal vivo dei 42 artisti selezionati per Sanremo Giovani 2022.

Amadeus e la commissione musicale Rai hanno svelato, infatti, i nomi degli 8 artisti che vedremo sul palco della manifestazione il 16 dicembre in prima serata su Rai 1. A loro si aggiungeranno altri 4 artisti provenienti da “Area Sanremo”.

Olly, rapper genovese, aveva aperto a settembre il concerto di Blanco al Goa Boa Festival di Genova, mentre Sethu è già stato protagonista sulla scena musicale con il suo primo singolo “Giro di Notte”: l’artista savonese era stato scelto da MTV New Generation come “Artista del mese di settembre”.

Rabbia, malinconia ed euforia si intrecciano nel sound del giovane cantante savonese, alternando momenti riflessivi e spazi più duri e frenetici: il suo genere è un mix artistico che spazia dal rap, al metal, al pop fino allo stile urban.

Dall’elenco rimangono fuori ex concorrenti di “Amici” e “X Factor” come Caterina Cropelli, Aisha, Calma, Enula. Fuori anche BigMama, la femcee avellinese che all’ultima edizione del concerto del Primo Maggio si è presa il palco con un discorso sul tema della body positivity, e Paulo, il pupillo di Fedez.

Ora solo i primi 3 tra i 12 finalisti complessivi, in base al regolamento, avranno poi la possibilità esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston nella veste di “Big” durante l’edizione numero 73 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

“Tante le proposte interessanti, molti artisti con una maturità musicale sorprendente per la giovane età. Non è stato facile scegliere gli 8 finalisti tra i 42 giunti alle audizioni di via Asiago – ha dichiarato Amadeus – perché il livello artistico complessivo è cresciuto e soprattutto risponde pienamente alle richieste del mercato discografico”.

“Tutto questo avvalora la decisione presa due anni fa di modificare il regolamento e abolire dal Festival la sezione ‘Nuove Proposte’ e permettere loro di gareggiare direttamente con i Big”.