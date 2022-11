La Rari Nantes Savona si conferma in vetta: Salerno sconfitto 14 a 10

Savona. Dopo aver vinto i primi quattro incontri di campionato disputati, con un bilancio di 49 reti segnate e 32 subite, la Bper Rari Nantes Savona si tuffa alla ricerca del quinto successo. L’opportunità per riuscire nell’intento è favorevole: alla piscina Zanelli ospite dei biancorossi è la Check-Up Rari Nantes Salerno, che fino ad ora ha raccolto 3 punti in quattro gare.

La cronaca. Circa duecento gli spettatori; si gioca alle 14, orario che non favorisce la presenza di pubblico.

Ad aprire le marcature è Esposito da posizione cinque dopo 1 minuto esatto di gioco. Immediata la replica di Guidi. Entrambi a segno a uomini pari. 1 a 1.

Superiorità per Salerno e Barroso va a segno. 1 a 2 a 5’56”. Tocca a Bruni rispondere per il 2 a 2.

A 4’08” Barroso fa partire un gran tiro dalla distanza che sorprende Nicosia. Ospiti avanti per la terza volta. La Rari fallisce la prima superiorità numerica e resta in svantaggio.

Ci pensa Bruni ad intercettare un pallone e darlo a Rizzo che subisce fallo di rigore. Il capitano però si vede parare il tiro da Taurisano. Il portiere ospite ferma anche l’ultimo tentativo di Guidi. Primo tempo che si chiude con Salerno avanti 3 a 2.

Secondo tempo. Dopo 36″ Panerai da posizione tre insacca il pallone del pareggio. 3 a 3.

Barroso spara alto; Taurisano devia in angolo il tiro di Rizzo. A sbloccare la situazione è ancora Barroso a 5’58” con una conclusione di potenza che Nicosia non riesce a respingere. 3 a 4.

Fallo grave su Bruni, va a segno Campopiano. 4 pari a 5’37”. Altra superiorità, espulso Siani, e Bruni a 2’49” da distanza ravvicinata mette in rete per il primo vantaggio dei biancorossi. 5 a 4.

La Rari non si disunisce con l’uomo in meno e nell’azione successiva sfrutta la superiorità. A segno Rizzo che realizza il 6 a 4 a 1’27”. A 43″ da metà gara Caldieri, dopo un paio di finte, trova lo spiraglio per mettere in rete il 7-4.

A 18″ dal cambio vasca superiorità per Salerno che chiede il time-out. Caldieri respinge il tiro di Gallo.

Terzo tempo. Dopo 43″ c’è un tiro di rigore per il Savona. Durdic lo trasforma. 8 a 4.

Parrilli va nel pozzetto, Angelini chiama time-out. Il gol del più 5 lo realizza, quando si è tornati a uomini pari, Valerio Rizzo a 5’00”.

I padroni di casa giocano già al limite dei 30 secondi. A 2’19” Durdic realizza il 10 a 4.

Salerno torna a segnare con l’uomo in più, dopo un lungo giro palla, con Barroso. 10 a 5 a 1’38”.

A 50″, a fil di sirena, Bertoli da posizione tre segna il 10 a 6.

Quarto tempo. In porta nel Savona c’è Da Rold. A 6’48” gioco di prestigio di Bruni che dal centro spinge in rete il pallone dell’11 a 6.

Rigore per Salerno e terzo fallo di Cora. Barroso realizza. 11-7 a 6’28”.

La squadra ospite accorcia ancora con Gallo, in superiorità su una controfuga. 11 a 8 a 6’01”.

A 4’42” Campopiano riporta Savona avanti di 4. A 2’54” la Rari si fa sorprendere e Luongo insacca nella porta sguarnita. 12 a 9.

Uomo in più per Savona e Panerai realizza la doppietta personale. 13 a 9 a 2’15”. Luongo con l’uomo in più a 1’39” sigla il 13-10.

L’ultimo sigillo è di Rizzo, a 51″ dalla fine, lanciato a tu per tu col portiere per il più agevole dei gol. 14 a 10. Finisce con gli applausi per i biancorossi che evitano la rete con due uomini in meno.

Quinta vittoria in altrettante partite giocate per la Rari Nantes Savona che si mentiene nel terzetto di testa a punteggio pieno.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Check-Up Rari Nantes Salerno 14-10

(Parziali: 2-3, 5-1, 3-2, 4-4)

Bper Rari Nantes Savona: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev, T. Cora, F.N. Panerai 2, V. Rizzo (cap.) 3, A. Caldieri 1, L. Bruni 3, E. Campopiano 2, M. Guidi 1, B. Durdic 2, G. Lanzoni, N. Da Rold. All. Alberto Angelini.

Check-Up Rari Nantes Salerno: A. Milione, M. Luongo (cap.) 2, U. Esposito 1, M. Barela, G. Siani, D.A. Galozzi, M. Tomasic, V. Gallo 1, G. Parrilli, Z. Bertoli 1, A. Barroso 5, S. Maione, G. Taurisano. All. Matteo Citro.

Arbitri: Arnaldo Petronilli (Roma) e Riccardo D’Antoni (Siracusa). Delegato Fin: Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure).

Note. Espulsi per raggiunto limite di falli: Cora nel quarto tempo.