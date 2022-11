Seconda Categoria “B”, Nolese-Cengio LIVE: tra biancorossi e granata è sfida d’alta classifica

Risultato: Nolese 0-2 Cengio (35’ Chami, 44’ Dinardo) [Live]

Alle 15:34 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per i due tecnici, si riparte dagli stessi undici scesi in campo per i primi 45’.

Termina cosí 0-2 un primo tempo in cui il Cengio ha sicuramente meritato il vantaggio, una prima frazione che ha premiato la maggiore intraprendenza mostrata dagli uomini di Gianluca Molinaro.

Al 45’+3 Diop dalla distanza cerca il super gol, ma Fontana ha altri piani riuscendo a bloccare in tuffo un’ottima conclusione.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 44’ arriva il raddoppio degli ospiti. Dinardo imbeccato splendidamente da un compagno controlla un pallone difficile fulminando il portiere biancorosso: super gol di un Cengio straripante, è 0-2 al Mazzucco!

Al 41’ Battaglia tenta di suonare la carica per i padroni di casa, ma il suo tentativo termina largo.

Al 38’ i granata continuano a spingere con Camusso che serve Olivieri il quale però si trascina il pallone sul fondo.

Al 35’ si sblocca il match. Chami lanciato verso l’area di rigore mette a sedere Fontana superandolo con un apprezzabile tocco morbido: è 0-1 Cengio al Mazzucco!

Al 26’ il Cengio prova a rendersi pericoloso, ma il tentativo dei granata termina alto.

Al 17’ prosegue la fase d’impasse, impeccabili finora le retroguardie delle due squadre.

All’8’ le due squadre si studiano senza rischiare nulla, la posta in palio nel match di oggi si fa sentire

Alle ore 14:31 l’arbitro comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Gerardo Magalino scendono in campo con Fontana, M. Marengo, Restuccia, Attolini, Pastorino, Limito (C), Battaglia, Gandoglia, Giglio, Basso e Dabove.

In panchina si accomodano Fiorito, N. Marengo, Riesi, Oliveri, Piccinino, Frione, Nardo, Sanchez e Bozzo.

Gli ospiti di mister Molinaro rispondono con Pelle, Giorgetti, Eboli, Marian (C), Bayi, Guastavino, Chami, M. Olivieri, Dinardo, Camusso e Diop.

A disposizione ci sono Roascio, F. Olivieri, Bertone, Tagliero, Hublina, Lo Piccolo, Bloise, Mbaye e Salvatico.

Presentazione

Noli. Oggi presso il Carlo Mazzucco di Voze va in scena la sfida tra Nolese e Cengio, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B) in cui si affrontano rispettivamente la prima e la seconda forza del raggruppamento.