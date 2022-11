Seconda Categoria “B”, per la Nolese un sabato da capolista: Speranza “B” battuto 2-1 al Briano

RISULTATO: Speranza “B” 1-2 Nolese (42’ Basso, 80’ Ganduglia, 87’ Sivori)

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano va in scena l’anticipo della terza giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). A sfidarsi sono Speranza “B” e Nolese, due formazioni determinate in campo con il medesimo obiettivo: la ricerca dei tre punti.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Sciascia si schierano con Selimaj, Dagliano, Damonte, Meshkurti, Di Prima (C), Albamonte, Crifò, Briano, Caruso, Lavagna e Meli.

In panchina si accomodano Sivori, Saruggia, Scaramelli, Chierroni, Podda e Mamica.

Gli ospiti allenato da Gerardo Magalino rispondono con Fontana (C), Giglio, N. Marengo, Pastorino, M. Marengo, Piccinino, T. Restuccia, Gandoglia, Ganduglia, Basso e Battaglia.

A disposizione ci sono Paonessa, Bozzo, Fiorito, N. Restuccia, Riesi, Dabove, Semry, Oliveri e Nardo.

Arbitro del match è il signor Giorgio Todorovich della sezione di Savona.

La cronaca

Alle 14:40 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 7’ entrambe le squadre si studiano, poche occasioni e tanti contrasti a centrocampo in questa fase.

Al 16’ resiste l’equilibrio al Briano, poco incisivi fin qui gli attaccanti.

Al 24’ Lavagna calcia verso la porta trovando il primo tiro per i suoi, Fontana risponde presente.

Al 28’ T. Restuccia lascia il campo a causa di un infortunio, al suo posto in campo Nicolò Restuccia.

Al 32’ spinge la Nolese, resiste lo Speranza “B”.

Al 35’ Lavagna in progressione salta due difensori trovando Caruso al centro dell’area di rigore il quale, di prima, non trova lo specchio della porta: grande occasione per i rossoverdi, che brivido per gli ospiti!

Al 39’ Piccinino ci prova di testa, ma il pallone termina sul fondo.

Al 41’ Basso approfitta di un pasticcio della retroguardia dei locali trovando la rete del vantaggio: è 0-1 Nolese al Briano!

Al 42’ Briano cerca immediatamente la reazione per i suoi, tuttavia con la sua conclusione non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

L’arbitro comanda 2 minuti di recupero.

Termina però 0-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo frizzante soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, una prima frazione in cui la maggiore propensione offensiva della Nolese è stata premiata con la rete del vantaggio.

Alle 15:38 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per le due formazioni, l’unica variazione rispetto agli undici iniziali è rappresentata da Nicolò Restuccia al posto dell’infortunato Tommaso.

Al 47’ Meli pescato in area di rigore calcia a botta sicura scheggiando il palo alla destra di Fontana: che brivido per la Nolese!

Al 50’ Damonte cade a terra nel cuore di rigore: ammonito per simulazione, rumoreggia il pubblico del Briano.

Al 55’ mister Sciascia opta per una sostituzione: Albamonte lascia il campo, dentro Scaramelli al suo posto.

Al 56’ Ganduglia e Meshkurti vengono ammoniti: il primo a causa di un intervento ruvido, il secondo per proteste.

Al 61’ Sivori subentra a Meli.

Al 63’ Battaglia da buona posizione calcia alto, torna a spingere la Nolese.

Al 67’ Fiorito prende il posto di Nicolò Marengo, tatticamente non cambia nulla per i biancorossi.

Al 70’ Battaglia lanciato in campo aperto si fa ipnotizzare a tu per tu con Selimaj: resiste lo 0-1 al Briano!

Al 73’ Giglio in azione personale incrocia sfiorando il palo alla destra di Selimaj: che brivido per lo Speranza “B”!

Al 74’ Mamica prende il posto di Briano, aumenta la propensione offensiva dei locali.

Al 75’ Nicolò Restuccia viene ammonito per un eccesso di foga.

Al 78’ è secondo giallo per Restuccia: Nolese in 10 uomini, si infiamma il finale di partita al Briano!

All’80’ Ganduglia si gira in area di rigore fulminando un incolpevole Selimaj: è 0-2 Nolese!

All’86’ Dagliano esce.

All’87’ Damonte imbecca Sivori il quale fulmina Fontana regalando allo Speranza “B” un finale di passione: è 1-2 al Briano!

All’88’ Battaglia a tu per tu con Selimaj trova la super risposta dell’esterno difensore rossoverde: tengono i locali, non la chiude la Nolese!

All’89’ l’arbitro giudica una simulazione la caduta in area di rigore di Lavagna. Di Prima ammonito per proteste, il clima si fa incandescente.

L’arbitro comanda 6 minuti di recupero.

Al 93’ Oliveri scende in campo al posto di Ganduglia.

Termina tuttavia 1-2 senza ulteriori emozioni un match divertente.