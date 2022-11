Scuole Albenga, Ciangherotti: “Pioggia e freddo nelle aule. L’amministrazione cosa pensa di fare?”

Albenga. “Sono molto preoccupato per le gravi criticità emerse in queste settimane in alcune scuole albenganesi. In via Degli Orti, i genitori hanno dovuto riportare a casa i bambini rimasti al freddo, e a Campochiesa piove addirittura in alcune aule. L’amministrazione è a conoscenza di queste situazioni? E se sì, come pensa di intervenire?”. Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, sarebbero diverse le polemiche scaturite a seguito di questi episodi: “La rabbia dei ragazzi e dei genitori è più che comprensibile – spiega Ciangherotti -. Non è accettabile che nel 2022 e in una città come Albenga gli studenti siano costretti a lasciare le aule perché le temperature non sono a norma o perché addirittura piove in classe”.

“A questo punto – prosegue il capogruppo albenganese -, mi chiedo quali siano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati o programmati dall’amministrazione comunale all’interno dei plessi scolastici”.

Secondo Ciangherotti, “a fronte di problemi di questo genere – conclude -, la risposta di chi amministra dovrebbe essere immediata e risolutiva. Purtroppo in questi anni abbiamo imparato a conoscere l’incapacità di reazione della giunta rispetto ai problemi. Come sempre, infatti, la maggioranza ha costantemente bisogno di essere sollecitata ad intervenire, anche quando a pagarne le conseguenze sono gli studenti esposti al freddo e alle intemperie”.