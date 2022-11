Scontro tra ambulanza e auto: ecco quali sono diritti e doveri dei mezzi di soccorso e degli automobilisti

Savona. Una sentenza del giudice di pace di Savona ha chiarito quali sono i diritti e doveri dei mezzi di soccorso e degli automobilisti. Il giudice si è espresso in seguito a un ricorso presentato da un milite dell’ambulanza che ha ricevuto una sanzione in seguito ad un incidente.

La decisione del tribunale spiega che i mezzi di soccorso sottostanno a regimi (in parte) diversi. Alla circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli di emergenza (adibiti a servizio di polizia o antincendio e delle autoambulanze) non si applicano le norme generali del codice della strada (art. 145), ma quelle di carattere speciale (art. 177). Infatti, i conducenti dei mezzi di soccorso devono quindi rispettare il principio di comune prudenza (non di massima prudenza) e di diligenza, oltre che le indicazioni degli agenti del traffico.

L’episodio

Nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi: un’ambulanza e un’auto in una rotonda. Il mezzo di soccorso era stato chiamato per il trasporto di una paziente che “versava in condizioni critiche di salute e necessitava del tempestivo ingresso in ospedale”. Così, avvenuto l’incidente, il personale sull’ambulanza ha dovuto fermarsi e chiamare un’altra ambulanza.

Il racconto del sinistro: “Il veicolo prima aziona la freccia a destra – riferisce l’avvocato Marcello Pastrengo – , come se volesse svoltare alla prima uscita, poi cambia idea e si dirige verso il centro della rotatoria, tagliando la strada una prima volta all’ambulanza, poi si dirige verso l’uscita laterale, quindi rallenta, si ferma per qualche attimo, per poi ripartire in direzione dell’uscita dalla quale era entrato e, infine, quando ormai l’ambulanza si trovava a due metri da lui, cambia di nuovo traiettoria, iniziando incredibilmente un secondo giro della rotatoria stessa e tagliando la strada per la seconda volta al mezzo di soccorso, quando ormai quest’ultimo non era più in grado di arrestarsi. L’incidente è stato inevitabile”.

E’ stato sanzionato anche chi era alla guida del mezzo di soccorso per “non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.

Cosa si deve fare

Da una parte i conducenti dei veicoli, – come prevede l’articolo 177 comma 3 del codice della strada – “appena avvertita una segnalazione di allarme, devono tempestivamente portarsi sul margine destro della carreggiata lasciando la maggior parte possibile della carreggiata stessa libera al transito dei mezzi di soccorso e quindi fermarsi”. Dall’altra parte i mezzi di soccorso, invece, “non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza“.

L’avvocato Pastrengo ha spiegato che la Corte Costituzionale ha chiarito cosa si intende con l’espressione regole di comune prudenza indicando una serie di condotte di guida contrarie: circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi quando la visibilità sia molto limitata, attraversare incroci a velocità eccessiva senza accertarsi che tutti gli altri conducenti abbiano udito i dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente (in particolare quando si attraversano incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza), invertire la marcia su autostrade o assimilate senza avvalersi dell’ausilio di persona a terra che controlli il traffico o comunque senza far uso della massima cautela possibile, procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo (es. nei centri abitati, nei luoghi frequentati dai fanciulli, in prossimità dei lavori, nelle ore notturne ecc.), usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli) e stabilendo anche che l’obbligo di fermarsi o astenersi dal compiere qualsiasi manovra vale non solo per i conducenti dei veicoli ma anche per i pedoni.

“Dunque, se da una parte, l’obbligo di fermarsi è incondizionato, cioè tutti gli utenti della strada, appena sentono la sirena, devono accostarsi il più possibile al margine destro e ivi arrestarsi; dall’altra parte anche i conducenti di mezzi di soccorso devono circolare cercando di evitare incidenti, anche, ad esempio, non sottovalutando possibili comportamenti non corretti da parte di altri automobilisti, magari distratti dall’uso di telefonini o dalla musica a tutto volume”, ha sottolineato l’avvocato.