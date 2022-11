Liguria. “Non mangerò finché non saranno nominati il garante dei detenuti, il difensore civico e il garante dei minori”. A dichiararlo è il consigliere regionale Ferruccio Sansa che questa mattina, durante la seduta dell’assemblea legislativa, ha annunciato lo sciopero della fame.

“Sono due anni che quasi a ogni consiglio intervengo per chiedere che sia fatto il nostro dovere. Nelle ultime settimane ne avevamo parlato col presidente Toti che mi aveva detto: ‘Faremo in fretta’. Ho cercato in ogni modo di trovare un accordo. Siccome non si riesce a trovare perché c’è desiderio di spartirsi le poltrone, io ho deciso che da oggi inizio lo sciopero della fame. Finché non ci saranno i garanti non mangerò. Almeno così spero di riuscire a smuovere le cose”, ha detto Sansa.

Nelle ultime settimane sembrava che fosse vicino un accordo per la nomina di Francesco Cozzi, ex procuratore capo di Genova, a garante dei detenuti. Il quale, tuttavia, avrebbe dovuto abbandonare altri ruoli di garanzia che attualmente ricopre. Alcune forze politiche, poi, avevano storto il naso contro la prassi di nominare ex procuratori.

“Credo sia una vergogna assoluta per questo Consiglio regionale, al limite dell’illecito penale. Il nostro primo compito è difendere i deboli e questa gente debole rimane senza alcuna forma di tutela. Sono due anni che chiediamo che si arrivi a questa nomina, non siamo riusciti perché paralizzati dai veti di partito. È una vergogna”, ha concluso Sansa.

In una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione, dichiara: “Non è possibile che ogni volta che si apre il consiglio regionale Sansa inizi i lavori con il suo show. È ora di finirla. Oggi per questo motivo abbiamo perso molto tempo per la polemica sterile che ha avviato. Anche noi vogliamo istituire le figure del difensore civico, garante dei minori e garante dei detenuti, ma credo sia altrettanto importante individuare anche la persona che possa ricoprire la figura del garante delle vittime di reato, che forse hanno maggior diritto di essere tutelati rispetto ai detenuti”.

“Alcuni nomi dei garanti sono stati già avanzati dalla maggioranza, ma la minoranza li ha sempre bocciati. Il problema è che per le norme vigenti mancano i voti sufficienti per la nomina delle figure citate. Io voglio che il problema sia superato e ho già pronta una proposta di legge. Se non si riesce a trovare una quadra votiamo a maggioranza come si fa anche nel caso dell’elezione del presidente della Repubblica. Sono preoccupato per lo sciopero della fame che ha annunciato Sansa, ci tengo alla sua salute, ma non non sono più disponibile ad accettare questo teatrino ipocrita e scorretto che sta recitando per portare avanti le sue iniziative puramente mediatiche, sottraendo tempo alla discussione dei provvedimenti che interessano i liguri.