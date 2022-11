Savona, tutto pronto per lo spostamento del mercato settimanale: “Da lunedì servizio navette e più parcheggi”

Savona. Da lunedì il mercato settimanale di Savona verrà spostato ufficialmente. Grazie alla riduzione dei banchi e agli accorpamenti si passa da 211 a 180 banchi, mentre fino a lunedì scorso il mercato occupava 675 parcheggi. Da lunedì il mercato ne occuperà solo 364. Sono stati recuperati quindi 311 parcheggi di cui 16 disabili, 15 carico/scarico, 113 a pagamento e 192 residenti.

“È stato un lavoro di grande collaborazione con TPL, ATA, polizia locale e con gli ambulanti – afferma l’assessore Elisa Di Padova -. Il mercato nel centro città è sempre stato impattante, per questo l’obiettivo dal nostro mandato è stato fin da subito quello di modificarlo”.

Per migliorare la viabilità e permettere a residenti e non solo di poter usufruire del mercato sono previste due navette di TPL Linea (una che collega Albissola Marina e Savona, l’altra urbana tra Villapiana e Piazza del popolo), con il coinvolgimento anche del Comune di Albissola. Si sta pensando, in futuro, di coinvolgere anche il ponente, pensando a una tratta che colleghi anche Vado Ligure.

Il costo del biglietto sarà di un euro e gli orari dei bus dell’azienda di trasporto savonese saranno distribuiti ogni mezz’ora tra le 8 e le 17, con una pausa nell’ora di pranzo. Il titolo di viaggio delle navette sarà acquistabile solo all’interno dei mezzi TPL Linea.

“Il servizio straordinario delle navette è sponsorizzato dal Comune di Savona – afferma la presidente di TPL Linea Simona Sacone -. Faremo tutto il possibile per assicurare la puntualità dei mezzi, ma è possibile che il traffico presente in alcune situazioni possa creare qualche ritardo. Dopo un primo periodo possiamo anche fare ulteriori modulazioni e modifiche per migliorare il servizio“.

Nel piano messo a punto a Palazzo Sisto, infatti, si prevede una sperimentazione fino alla fine dell’anno, successivamente, dopo una analisi e una valutazione sulla risposta dell’utenza, saranno possibili variazioni rispetto a orari e percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Tra gli obiettivi, naturalmente, quello di disincentivare l’uso del mezzo privato e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici messi a disposizione dalla nuova programmazione per la mobilità urbana.

Per quanto riguarda le automobili, si è arrivati a un accordo anche con Ata: verrà allungata di un’ora la gratuita del parcheggio di piazza del Popolo.

In occasione, ogni lunedì verrà anche effettuata una pulizia radicale dei portici di via Paleocapa.